Lazio , Sarri:” dopo l’1 a 0 non siamo stati bravi a chiudere la partita”

Sarri soddisfatto sopratutto per la crescita della squadra .

“Sono partite difficili quando affronti squadre in lotta per la salvezza nell’ultimo terzo di campionato – ha detto a fine gara -. Siamo stati pazienti, ma non siamo stati bravi dopo l’1-0, c’erano gli spazi per chiudere la partita. Era una partita difficile da giocare, alla fine la squadra ha fatto bene”. Zaccagni, ammonito, salterà il derby: “Ho rivisto le immagini e il contatto c’è. Non tutti i contatti sono rigore, ma simulazione mi è sembrato troppo. Era un contatto ginocchio-coscia, non era rigore ma nemmeno simulazione”.