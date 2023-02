Tour dell’Oman: Ansevenant vince la 5^ tappa. Jorgenson difende la maglia da leader e festeggia la vittoria al Tour

Foto: © A.S.O. / Associazione ciclistica dell’Oman / Thomas Maheux

Jabal Al Akhdhar (Montagna Verde), mercoledì 15 febbraio 2023

La quinta e ultima tappa del Tour of Oman 2023, ambientata per la prima volta sulla salita del Jabal Al Akhdhar (Green Mountain), ha visto due talenti di 23 anni raggiungere la gloria in un finale esplosivo. Mauri Vansevenant (Soudal Quick-Step) è stato il più forte sulle brutali pendenze di una salita di 5,7 km con una pendenza media del 10,5% per ottenere una vittoria emozionante davanti alla sua famiglia, venuta in Oman per sostenerlo. Matteo Jorgenson (Movistar Team) è riuscito a tenere duro ea salvare la maglia rossa di leader per 1”. Un paio di giorni dopo la sua prima vittoria da professionista, è il primo vincitore assoluto americano del Tour of Oman.

Arrivo

1. Mauri Vansevenant (Soudal Quick – Step) 03h53’51’

2. Matteo Jorghenson (Team Movistar) +00”

3. Geoffrey Bouchard (AG2R Citroën Team) +12”

CLASSIFICA GENERALE

2. Mauri Vansevenant (Soudal Quick – Step) +01’’

1. Matteo Jorghenson (Team Movistar) 19h56’21’’

3. Geoffrey Bouchard (AG2R Citroën Team) +28”

Maglia Rossa vincitore Tour

Matteo Jorghenson

(Team Movistar)

Maglia Verde classifica Punti

Matteo Jorghenson

(Team Movistar)

Miglior corridore

Matteo Jorghenson

(Team Movistar)

Corridore più attivo

Fredrik Dversnes

(UNO-X Pro Cycling Team)