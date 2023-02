Tennistavolo Sassari: La B femminile fa la doppietta e rende matematici i playoff promozione- Sconfitte in trasferta per la A2 e B2 maschili

Due vittorie, primato del girone I chiuso in cassaforte e playoff per la promozione in A2 femminili garantiti. Nel concentramento di Roma sul campo dell’Eureka il Tennistavolo Sassari ha sconfitto 4-0 le padrone di casa della formazione romana e poi si è ripetuta nel derby col Muravera.(foto: la B femminile con il coach Poma).

Il quartetto costituito da Stanoslava Burenina, Elena Rozanova, Laura Pinna e Claudia Caragea è già sicura di partecipare ai playoff, che vedranno coinvolte le prime due di ognuno dei nove gironi.

Campionati maschili.

Niente da fare per il Tennistavolo Sassari che perde a Milano contro la vice capolista per 4-1 e resta al quinto posto del girone A della A2 a una lunghezza dalla Marcozzi, con tre soli punti di vantaggio sulla coppia di coda formata da Pieve Emanuele e Castel Goffredo.

Unico a vincere uno scontro è stato Marco Bressan: 3-1 su Stefano Tomasi. Solo sconfitte invece per Ganiyu Ashimiyu e Marco Poma.

Sconfitta inattesa per la B2 maschile nel girone F: la squadra sassarese ha perso 5-3 a Terni contro una delle formazioni che stavano in fondo alla classifica. E dire che all’andata il Tennistavolo Sassari aveva vinto nettamente per 5-1.Segun Olawale su Toppo e Mancini e al successo di Luca Pinna su Mancini. Poi la reazione veemente del Terni con tre successi senza lasciare un set agli ospiti.

La sconfitta è costata il terzo posto alla formazione sassarese.