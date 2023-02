SERIE C: uno sguardo al Girone B

di Marco Foianesi. CONTINUA IL TESTA A TESTA REGGIANA-CESENA. LUNEDI LO SCONTRO DECISIVO

Il duello in vetta continua. Cesena chiama, Reggiana risponde. Non si sono telefonati, ma comunque si sono dati l’appuntamento lunedì sera 20 febbraio, alle ore 20.30 allo stadio Manuzzi di Cesena. Una partita fondamentale per il proseguo del campionato. In questo momento il divario tra le due squadre è di 4 punti. La Reggiana, ha vinto 3-1 contro il Gubbio nel posticipo. La partenza è stata devastante, già dopo 8 minuti vinceva 2-0 grazie allo spunto di Pellegrini scattato sul filo del fuorigioco e il funambolo Guiebre (migliore in campo) che si procurava il rigore poi trasformato da Lanini . La partita veniva gestita ed amministrata, e considerando le numerose assenze, mister Diana può essere estremante soddisfatto. Il Cesena invece ha dilagato come spesso gli succede ultimamente ad Imola per 4-2, reti nel primo tempo di Corazza e Prestia, Shpendi e Bumbu nella ripresa. Per l’Imolese la notte ha portato consiglio ed è stato richiamato Mauro Antonioli. Per i cavallucci marini è la quarta vittoria consecutiva con 14 reti realizzate. Una macchina da corsa, pronta a sorpassare. Lunedi sera si gioca un pezzo importante della promozione diretta, ci aspettiamo di tutto, di sicuro lo stadio gremito.

Perde terreno in questa corsa al vertice la Virtus Entella, fermata ad Olbia per 1-1. Mercoledì sera la attende il ritorno della semifinale di Coppa di categoria contro il Vicenza, gli basta difendere la vittoria per 1-0 dell’andata. Nel prossimo turno invece se la vedrà con una diretta concorrente, un Ancona capace di vincere in casa con la Reggiana ma di perdere in questo turno sul campo della Fermana per 2-1.

Nelle zone calde della classifica pareggio nello scontro diretto tra Alessandria e Tavernelle, come il fanalino di coda Montevarchi che ha impattato per 1-1 contro il Fiorenzuola.

Occhi puntati a lunedì sera, Cesena-Reggiana può valere una stagione.