SERIE A TIM- designazioni 23^ giornata

(www.aia.it.-). Si rendono noti i nominativi degli Arbitri, degli Assistenti, dei IV Ufficiali, dei V.A.R e degli A.V.A.R che dirigeranno le gare valide per la 23ª giornata del Campionato di Serie A 2022/23 in programma domenica 19 febbraio.
SASSUOLO – NAPOLI Venerdì 17/02 h. 20.45
COLOMBO
GALETTO – TOLFO
IV: ORSATO
VAR: DOVERI
AVAR: BANTI
SAMPDORIA – BOLOGNA Sabato 18/02 h. 15.00
IRRATI
CIPRESSA – FONTEMURATO
IV: SERRA
VAR: BANTI
AVAR: MAGGIONI
MONZA – MILAN Sabato 18/02 h. 18.00
RAPUANO
DI IORIO – SCATRAGLI
IV: MARCENARO
VAR: MARINI
AVAR: DOVERI
INTER – UDINESE Sabato 18/02 h. 20.45
DIONISI
CARBONE – GIALLATINI
IV: AYROLDI
VAR: ABBATTISTA
AVAR: FOURNEAU
ATALANTA – LECCE h. 12.30
PICCININI
BERCIGLI – CECCONI
IV: COSSO
VAR: DI PAOLO
AVAR: LONGO S.
FIORENTINA – EMPOLI h. 15.00
PRONTERA
PRENNA – ROSSI L.
IV: ZUFFERLI
VAR: FOURNEAU
AVAR: MARCHETTI
SALERNITANA – LAZIO h. 15.00
ABISSO
BACCINI – ROCCA
IV: MARINELLI
VAR: FABBRI
AVAR: MUTO
SPEZIA – JUVENTUS h. 18.00
LA PENNA
VALERIANI – ZINGARELLI
IV: SANTORO
VAR: GUIDA
AVAR: MAGGIONI
ROMA – H. VERONA h. 20.45
SOZZA
BINDONI – IMPERIALE
IV: MASSIMI
VAR: CHIFFI
AVAR: DI MARTINO
TORINO – CREMONESE Lunedì 20/02 h. 20.45
CAMPLONE
PASSERI – COSTANZO
IV: MERAVIGLIA
VAR: MAZZOLENI
AVAR: PAGANESSI