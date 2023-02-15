SERIE A TIM- designazioni 23^ giornata

Redazione 15 Febbraio 2023 Designazioni arbitrali Commenti disabilitati su SERIE A TIM- designazioni 23^ giornata

(www.aia.it.-). Si rendono noti i nominativi degli Arbitri, degli Assistenti, dei IV Ufficiali, dei V.A.R e degli A.V.A.R che dirigeranno le gare valide per la 23ª giornata del Campionato di Serie A 2022/23 in programma domenica 19 febbraio.

SASSUOLO – NAPOLI     Venerdì 17/02 h. 20.45

COLOMBO

GALETTO – TOLFO

IV:      ORSATO

VAR:     DOVERI

AVAR:       BANTI

SAMPDORIA – BOLOGNA     Sabato 18/02 h. 15.00

IRRATI

CIPRESSA – FONTEMURATO

IV:      SERRA

VAR:     BANTI

AVAR:       MAGGIONI

MONZA – MILAN     Sabato 18/02 h. 18.00

RAPUANO

DI IORIO – SCATRAGLI

IV:       MARCENARO

VAR:      MARINI

AVAR:       DOVERI

INTER – UDINESE     Sabato 18/02 h. 20.45

DIONISI

CARBONE – GIALLATINI

IV:     AYROLDI

VAR:     ABBATTISTA

AVAR:     FOURNEAU

ATALANTA – LECCE     h. 12.30

PICCININI

BERCIGLI – CECCONI

IV:      COSSO

VAR:     DI PAOLO

AVAR:     LONGO S.

FIORENTINA – EMPOLI     h. 15.00

PRONTERA

PRENNA – ROSSI L.

IV:     ZUFFERLI

VAR:     FOURNEAU

AVAR:      MARCHETTI

SALERNITANA – LAZIO     h. 15.00

ABISSO

BACCINI – ROCCA

IV:      MARINELLI

VAR:     FABBRI

AVAR:     MUTO

SPEZIA – JUVENTUS     h. 18.00

LA PENNA

VALERIANI – ZINGARELLI

IV:     SANTORO

VAR:      GUIDA

AVAR:       MAGGIONI

ROMA – H. VERONA     h. 20.45

SOZZA

BINDONI – IMPERIALE

IV:       MASSIMI

VAR:      CHIFFI

AVAR:      DI MARTINO

TORINO – CREMONESE     Lunedì 20/02 h. 20.45

CAMPLONE

PASSERI – COSTANZO  

IV:     MERAVIGLIA

VAR:     MAZZOLENI

AVAR:       PAGANESSI