Riccardo Baroncelli e Jolly Racing Team sfortunati ma all’arrivo del Rally Terra Valle del Tevere

Il pilota montalese, portacolori del sodalizio, conquista la pedana d’arrivo seppur limitato da un problema tecnico che ha appesantito il riscontro totale della sua Mitsubishi Lancer Evo VIII.

Un problema tecnico, alla pompa della benzina della sua Mitsubishi Lancer Evo VIII, ha condizionato la performance di Riccardo Baroncelli sulle strade del Rally Terra Valle del Tevere, secondo appuntamento del Raceday Rally Terra e prova inaugurale del TER – Tour European Rally. Il pilota montalese, portacolori della scuderia Jolly Racing Team, ha dovuto accantonare le brillanti proiezioni della classifica provvisoria – rivolte al podio di categoria – lamentando ventinove minuti di ritardo sulla prova speciale Cerbaiolo, tratto che ha visto il pilota concludere con un pesantissimo gap dai diretti avversari ma che non ha negato lui l’arrivo finale a Sansepolcro, nell’epilogo finale di un confronto che ha interessato – nel fine settimana – la provincia di Arezzo.

Affiancato alle note dal copilota Alessio Sandri, il pilota montalese è riuscito a conquistare, comunque, punti fondamentali in ottica campionato, concludendo sulla pedana conclusiva un appuntamento articolato sui chilometri di quattro prove speciali, tutte di grande spessore e con un passato da grande palcoscenico. Una condotta che, seppur condizionata dalla sfortuna, non ha negato al portacolori del sodalizio di Larciano buone sensazioni in termini prestazionali, alimentando prospettive di rivalsa sulle strade del Rally Città di Foligno, prossimo appuntamento di Raceday Rally Terra.