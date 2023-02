Pallamano Fasano – Innotech Serra 33-20 (B-Cup).

.

Accede alla finale di B Cup la Pallamano Fasano, che nella serata di ieri ha brillantemente sconfitto la Innotech Serra per 33-20 nella semifinale unica della palestra Zizzi, disputata come di consueto davanti ad una cornice di pubblico degna di categorie superiori.



La formazione capitanata da Nicola Legrottaglie si dimostrava incisiva sin dall’avvio, con un parziale di 6-0, frutto di un’ottima fase difensiva e di efficaci azioni di ripartenza, che portava subito il risultato sull’8-2. Umberto Giannoccaro e compagni solo nel finale della prima frazione si rifacevano sotto, rientrando negli spogliatoi sul -4 (14-10), ma la Pallamano Fasano fuggiva nuovamente nella fase iniziale della ripresa, toccando una prima volta il +10 sul 25-15 per poi allungando nei minuti conclusivi sino al 33-20 della sirena.

Per conquistare la prima edizione della B Cup, c’è ora da superare l’ultimo scoglio rappresentato dalla Zeroglu Noci, capolista in campionato e reduce dal successo di misura per 19-18 sulla Fidelis Andria nell’altra semifinale. Gara 1 è in programma nella palestra Zizzi, per poi spostarsi in terra barese per Gara 2 e per l’eventuale Gara 3, con il calendario che sarà comunicato nei prossimi giorni.





<< È stata una bella partita – dichiara l’allenatore Nicola Realmonte – molto corretta nonostante la posta in palio importante ed il fatto che si trattasse di un derby. Entrambe le squadre hanno dato tutto e faccio i complimenti al Serra per la prestazione, ma soprattutto ai miei ragazzi per l’ottima prova. Hanno fatto esattamente quanto preparato per affrontare questa partita difficile, abbiamo difeso molto bene, grazie anche alle tante parate di Sibilio, riuscendo poi a sviluppare al meglio contropiede e seconda fase. Anche il calore della gente, giunta numerosa, ha contribuito a rendere più bella la serata, ed adesso ci aspetta la finale, complicata contro un team forte e organizzato, ma credo che potremo giocarcela alla pari, lottando per il trofeo>>.

Tabellino

Pallamano Fasano-Innotech Serra 33-20 (14-10 p.t.)

Pallamano Fasano: Sibilio 1, Grassi, Vinci, A. Fedele, Legrottaglie 9, Le. Boggia 5, Rizzi 1, Nardelli 2, Palmitessa, G. Fedele, Lapadula, Gallo, Lu. Boggia 1, Pinto 7, Mileti, Ciaccia. All.: Nicola Realmonte.

Innotech Serra: Monopoli, Lusverti 3, Guarini, Giannoccaro 9, Raimondi 2, Intini, Martucci, Ga. Rosato, Colucci, Laera 2, Gi. Rosato, Tasca, Trapani, Sabatelli 1, Passiatore 3, Tarì. All.: Massimo Cassone.

Arbitri: A. Lorusso-Fasano.



Semifinali: Pallamano Fasano-Innotech Serra 33-20, Zeroglu Noci-Fidelis Andria 19-18.

Finale: Pallamano Fasano-Zeroglu Noci (al meglio delle due gare su tre, con prima gara a Fasano, seconda ed eventuale bella a Noci, la cui squadra ha acquisito un piazzamento migliore nel girone d’andata della Serie B 2022/23).