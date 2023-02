A cura di MARCO FOIANESI.

Nel giorno di San Valentino è stata presentata la nuova Ferrari per il Mondiale 2023. Si chiama SF-23. Alla guida della niova monoposto confermati i piloti, Carlos Sainz e Charles Leclerc.

La scorsa stagione con 4 vittorie e ben 12 pole position la rossa si è piazzata seconda sia nela classifica costruttori che in quella mondiali piloti con il pilota monegasco.

Sia Leclerc che Sainz, durante la presentazione della nuova monoposto hanno scherzato ma non hanno nascosto che l’obiettivo 2023/2024 è vincere. Intanto al muretto della ferrari non ci sarà Mattia Binotto , sostituito dal team principal Frederic Vasseur.

Frederic Vasseur (foto GdS)

Al francese il compito di riportare il Cavallino sul tetto del Mondo. L’ambizione è vincere il mondiale dei piloti che manca dal 2007, come quello dei costruttori, 2008. Troppi anni per la rossa più amata dagli italiani. Appuntamento per il 5 marzo in Bahrain, primo dei 23 GP.