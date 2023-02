La Nazionale Italiana Pallavolo trapiantati e dializzati di ANED Onlus a Castelfranco Emilia

Il prossimo weekend la Nazionale Italiana di Pallavolo Trapiantati e Dializzati di Aned onlus tornerà a radunarsi a Castelfranco Emilia nel penultimo appuntamento prima dei prossimi World Transplant Games che si svolgeranno a Perth dal 15 al 21 aprile.

Sabato 18 febbraio 2023 alle ore 10.00 gli azzurri saranno al PalaReggiani per incontrare la Cittadinanza, le Autorità locali, le Associazioni e tutti coloro che avranno il piacere di esserci.

L’incontro è organizzato da AIDO COMUNALE CASTELFRANCO EMILIA e AIDO PROVINCIALE DI MODENA, ideato dai rispettivi presidenti Spagnolo e Costantini, con il patrocinio del Comune di Castelfranco Emilia e di AIDO NAZIONALE, rappresentando la prima tappa ufficiale dei festeggiamenti del 50°anno dalla fondazione di AIDO.

La partecipazione di ANED, ANED SPORT, AICS, unitamente ad alcuni famosi personaggi dello Sport e dello Spettacolo, unirà tutti per un magnifico messaggio di sensibilizzazione al dono.

Nel pomeriggio la Nazionale, allenata dallo staff modenese composto da Francesco Brandoli e Cristiana Ziosi, scenderà in campo, presso il medesimo palazzetto dello sport, per un allenamento di rifinitura aperto al pubblico.

Domenica 19 febbraio 2023, alle ore 10, sempre presso il PalaReggiani in via Magenta a Castelfranco Emilia, la Nazionale Italiana di Pallavolo Trapiantati e Dializzati di ANED Onlus, campione del mondo in carica, sfiderà la Rappresentativa AIDO Provinciale over50, composta da ex pallavolisti di alto livello, sempreverdi e tuttora in attività. Sarà certamente un’occasione imperdibile per presentarsi numerosissimi sugli spalti, ad ingresso gratuito, assistendo ad un’esibizione di elevato spessore tecnico e, soprattutto, per essere testimoni di un messaggio di vita e di sport, semplicemente stupendo.