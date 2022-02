Spezia, Thiago Motta:”faccio i complimenti alla Fiorentina, ma anche alla mia squadra”

Dopo la sconfitta con la Fiorentina, Thiago Motta è comunque soddisfatto della prova dello Spezia.

“E’ stata una gara difficile contro una squadra che prova sempre ad avere il controllo del match – ha spiegato -. A tratti abbiamo subito la loro pressione, ma è normale. Poi abbiamo pareggiato e abbiamo anche avuto un’occasione per andare in vantaggio ma non l’abbiamo concretizzata”. “Faccio i complimenti alla Fiorentina, ma anche alla mia squadra – ha aggiunto -. Dobbiamo migliorare nella fase difensiva, ma Amrabat è stato bravo. La sconfitta fa male, ma la strada e lo spirito sono quelli giusti”. “I ragazzi si sono comportati da squadra – ha concluso -. Sono contento della prestazione”.