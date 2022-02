Serie B – Risultati

Il turno infrasettimanale di B è iniziato con sei partite

Ancora un pareggio casalingo per il Pisa 2 a 2 contro il Vicenza. Ternana battuta al ‘Liberati’ dal Monza 1-0.

Vola Perugia : la squadra di Alvini corsara a Cosenza 2 a 1. La Cremonese si conferna in testa alla classifica. I grigirossi al Tardini hannno battuto il Parma 3-1. Vittoria della Reggina a Ferrara contro la Spal 3-1. Vittoria del Cittadella a Pordenone 1-0.

COSENZA-PERUGIA 1-2

33′ Ryder Matos (P), 55′ D’Urso (P), 70′ Camporese (C)

SPAL-REGGINA 1-3

19′ Mancosu (S), 34′ Tumminello (R), 60′ Bianchi (R), 78′ Galabinov (R)

CREMONESE-PARMA 3.1

20′ Baez (C), 56′ Gondo (C), 59′ Zanimacchia (C), 62′ Simy (P)

TERNANA-MONZA 0-1

38′ rig. Valoti

PISA-VICENZA 2-2

17′ Cavion (V), 22′ Diaw (V), 43′ Cohen (P), 60′ Caracciolo (P)

PORDENONE-CITTADELLA 0-1

3′ Beretta