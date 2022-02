Serie A, Spezia – Fiorentina 1-2

Allo tadio ‘Picco’ , la Fiorentina nel posticipo della 25^ giornata Serie A batte lo Spezia 2-1.

Per Italiano non sono arrivati gli applausi, l’ex tecnico spezziono è stato contestato dal pubblico presente.

La Viola falisce il vantaggio con Piatek; il polacco centra il palo su calcio di rigore concesso dall’arbitro Marchetti, il fallo di Reca su Gonzales.

La squadra di Italiano, passa in vantaggio al 42′ con Piatek c, facile per l’attaccante mettere in rete da un metro l’assist di Maleh.

Nella ripresa arriva però il pari di Agudelo che ruba palla ad Amrabat., corre verso la porta e fulmina Terracciano. Il pareggio sembra cosa fatta, invece al minuto 89’ è però proprio il marocchino a farsi perdonare con un tiro da fuori area fil di palo.



IL TABELLINO

SPEZIA-FIORENTINA 1-2

SPEZIA (4-2-3-1): Provedel , Amian , Erlic , Nicolaou , Reca , Kiwior , Sala (11’ st Agudelo ), Gyasi (11’ st Colley ), Maggiore (31’ st Bourabia ), Verde , Manaj (11’ st Nzola ).

A disp.: Zoet, Zovko, Antiste, Bertola, Ferrer, Hristov, Kovalenko, Nguiamba. All. Thiago Motta

FIORENTINA (4-3-3): Terracciano , Odriozola , Milenkovic , Igor , Biraghi , Castrovilli (40’ st Ikonè ), Amrabat , Maleh (16’ st Duncan ), Gonzalez , Piatek (32’ st Cabral sv), Sottil (32’ st Saponara ).

A disp.: Dragowski, Rosati, Callejon, Martinez Quarta, Munteanu, Nastasic, Terzic, Venuti. All. Italiano 6

Arbitro: Marchetti 6

Marcatori: 42’ pt Piatek (F), 29’ st Agudelo (S), 44’ st Amrabat (F)

Ammoniti: Castrovilli (F), Reca (S), Amian (S)