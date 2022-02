Salernitana, accolto il ricorso , la gara con l’Udinese da giocare

Udinese-Salernitana andrà giocata: questa la decisione della Corte Sportiva d’Appello della Figc che ha ribaltato la decisione del Giudice Sportivo dello scorso 21 dicembre, quando i campani non si erano presentati a Udine per i tanti positivi ed erano stati puniti con lo 0-3 a tavolino e un punto di penalità in classifica. Per effetto di questa decisione, l’Udinese scende a 24 punti mentre la Salernitana sale a 13.

La partita non si era giocata dopo che la Salernitana non si era presentata perché “bloccata” dall’Asl di Salerno a causa della positività di tre membri del gruppo squadra. L’Udinese ha trenta giorni per costituirsi e fare ricorso ma, non avendolo fatto sinora, è improbabile che lo faccia. Se non lo farà, toccherà alla Lega Serie A trovare una data per recuperare il match da qui a fine campionato.

LA NUOVA CLASSIFICA

Milan 55 punti, Inter 54*, Napoli 53, Juventus 46, Atalanta 44*, Lazio 42, Roma 40, Fiorentina 39*, Verona 36, Torino 32*, Empoli 31, Sassuolo 30, Bologna 28*, Udinese 24**, Spezia 26, Sampdoria 23, Cagliari 21, Venezia 21*, Genoa 15, Salernitana 13**.

*una partita in meno, **due partite in meno