Pechino 2022, notte da non dimenticare! Goggia e Nadia Delgado: argento e bronzo nella discesa

Oro alla svizzera Corinne Suter sulla pista di Yanqing: le due azzurre sul podio, mai successo in discesa libera

Un Podio con due azzurre nella discesa libera femminile sulla pista di Yanqing ai Giochi di Pechino 2022. Un Secondo posto da favola per Sofia Goggia, 23 giorni dopo l’infortunio di Cortina, e terzo per Nadia Delago, all’esordio olimpico. L’Italia porta così a casa un argento e un bronzo. L’oro va alla svizzera Corinne Suter, campionessa del mondo in carica.

Perfetta la discesa della svizzera Corinne Suter, campionessa del mondo in carica, che ha fermato il cronometro sull’1:31:87 aggiudicandosi un oro a lungo assaporato dalla Goggia e sfuggito per 16 centesimi, mentre la Delgado al debutti olimpico ha fatto fermare il cronomtero a 1;32:44.

le altre italiane: Elena Curtone (1:32:87), partita col pettorale numero 1 e che ha chiuso in quinta posizione dopo aver a lungo sognato il podio. Bene anche la sorella di Nadia, Nicol Delago, che ha chiuso 11esima con 1:33:69.