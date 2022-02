Fiorentina, Italiano:”la classifica e bella ma il campionato e lungo”

La vittoria contro lo Spezia lancia la Fiorentina in zona Europa.

A fine gara il tecnico viola:”Dobbiamo crescere perché non abbiamo continuità. E’ un problema che rischia di non farci rimanere dietro alle grandi. Ci lavoreremo”. “Abbiamo fatto un’ottima gara concedendo due tiri e creando tanto – ha aggiunto -. Penso sia stato giusto arrivare al gol con Amrabat che ha fatto una grande partita. Il gol lo premia e sono contento per lui. Gli avrei tirato le orecchie se non avesse segnato, ma poi ha fatto gol. Uno come lui però non può non percepire il pericolo in una situazione come quella. Poi ha rimediato segnando”. Poi qualche battuta sulla contestazione al Picco. “Non sono quella persona che loro hanno cercato di etichettare – ha spiegato -. Ho chiesto scusa per l’errata comunicazione, ma io sono cresciuto tanto grazie a quella situazione”.