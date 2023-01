Salernitana, Nicola:”non siamo stati una squadra in campo”

La pesante sconfitta della Salernitana (8-2) contro l’Atalanta , non condiziona l’analisi del tecnico Davide Nicola:”

. “Non sarebbe credibile fare analisi, abbiamo sbagliato atteggiamento. Non siamo stati squadra in campo – ha spiegato il tecnico della Salernitana -. Non mi interessa il vantaggio dalla terzultima, mi spiace profondamente per i tifosi perché possiamo fare molto meglio”. “Troppi gol regalati in modo superficiale, c’è stato poco di tutto – ha aggiunto -. Dobbiamo metterci la faccia per non aver fatto una prestazione adeguata”.