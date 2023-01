Milan , Pioli:”approccio sbagliato al match”

Atteggiamento determinato quello di Stefano Pioli dopo il 2 a 2 contro il Lecce

“È stato abbastanza evidente l’approccio sbagliato, abbiamo sbagliato tutto quello che si poteva sbagliare nel primo tempo, facendo errori molto evitabili che hanno reso la partita difficile – le sue parole a Dazn -. Poi abbiamo avuto una buona reazione, potevamo anche vincerla, ma possiamo e dobbiamo fare meglio. La Supercoppa in programma mercoledì? Non ha influito assolutamente, anche perché venivamo da due risultati deludenti e ci aspettavamo di cominciare la partita in un altro modo”.