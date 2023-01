Tre punti conquistati al mapei Stadoium. sarri sossidfatto della prova dei bianocelsti al Mapei Stadium.

“Abbiamo fatto una fase iniziale di gara di grande applicazione difensiva, poi siamo cresciuti in qualità e abbiamo concesso pochissimo. Siamo venuti a capo bene di una gara contro un Sassuolo forte, che non merita la classifica che ha per le sue qualità”. Sarri elogia Luis Alberto :” Oggi ha fatto la miglior partita che ha fatto da quando ci sono io”.