Inter , Inzaghi:” siamo stati lucidi segnando subito”

L’Inter di Simone Inzaghi batte il Verona 1-0. Il tecnico si gode la vittoria , ma con la testa è già alla sfida di Supercoppa contro il Milan.

Sulle condizioni fisiche di due pedine importanti “Handanovic e Brozovic:” non riusciranno a recuperare, vediamo per Lukaku che ha questo fastidio che lo condiziona – ha spiegato il tecnico nerazzurro a fine gara -. Vediamo nei prossimi giorni”. Sulla gara: “Venivamo dai 120 minuti di Coppa Italia, ma siamo rimasti lucidi segnando subito. Poi malgrado un po’ di nervosismo per il secondo gol che non arrivava siamo rimasti compatti senza soffrire molto anche contro un Verona che sapevamo poteva portarci insidie”.