Inter – Hellas Verona 1-0.Decide Martinez

L’Inter batte di ,isura 1-0 il Verona nel quarto anticipo della 18a giornata di Serie A. (foto GdS Leonardo Bellafemina)

Contro un volenteroso quanto impalpabile Hellas , l’Inter con il minimo sforzo incassa i tre punti e aggunata la Juve al terzo posto -10 dalla capolista.

A decidere la gara del Meazza è un gol di Lautaro Martinez dopo soli 3′. . I nerazzurri non hanno giocato a grandi ritmi . hanno controllato il vantaggio lasciando all’Hellas le iniziative che non hanno però prodotto pericolo per la porta difesa da Onana. Gialloblù sempre penultimi.

IL TABELLINO

INTER-VERONA 1-0

Inter (3-5-2): Onana ; Skriniar , Acerbi , Bastoni ; Darmian , Gagliardini , Calhanoglu (24′ st Asllani ), Mkhitaryan (32′ st Barella ), Dimarco 32′ st Gosens ); Dzeko (24′ st Correa ), Lautaro Martinez (44′ st Carboni ). A disp.: Cordaz, Brazao, Dumfries, De Vrij, Bellanova, D’Ambrosio, Curatolo, Zanotti. All.: Inzaghi

Verona (3-4-2-1): Montipò ; Dawidowicz (21′ st Magnani ), Hien , Ceccherini ; Depaoli , Tameze (20′ st Veloso ), Ilic (20′ st Lasagna ), Doig (35′ st Piccoli ); Kallon (12′ st Sulemana ), Lazovic ; Djuric . A disp.: Berardi, Perilli, Henry, Gunter, Terracciano, Cabal, Coppola, Bragantini. All.: Zaffaron

Arbitro: Fabbri

Marcatori: 3′ Lautaro Martinez (I)

Ammoniti: Dawidowicz (V), Hien (V), Sulemana (V)