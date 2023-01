Campionati Italiani Ciclocross 2023: la selle Guerciotti vince la team relay, che sfida con la DP66!

Nella prima delle due giornate dei Campionati italiani Ciclocross 2023, sul veloce percorso del Camping Village Roma Capitol, al termine delle corse Master è andato in scena un primo gustoso assaggio delle categorie agonistiche: la Team Relay. Undici squadre (alcune società formavano due formazioni al via) con quattro staffettisti ciascuna, in prevalenza tre uomini e una donna: un giro a testa e tanta adrenalina fino alla tornata conclusiva ( podio com Inno foto GOTsportPhoto)

I campioni in carica della DP66 Giant SMP, che stanno partecipando attivamente all’organizzazione targata Team Bike Terenzi, hanno sfoderato un’ottima prestazione e hanno tenuto le ruote davanti per una buona fetta di gara, finché la Selle Italia Guerciotti ha fatto valere tutti i gradi dell’ultimo staffettista Gioele Bertolini. Undicesima maglia tricolore in totale per uno dei candidati al successo Elite di domani.

Apertissima alle loro spalle la lotta per salire sul podio: Antonio Folcarelli in volata regola i rivali e corona con un bronzo la giornata… d’oro di papà Massimo nelle gare Master delle ore precedenti.

Emozionati sul palco sia i quattro vincitori (Filippo Agostinacchio, Nicholas Travella, Sara Casasola e naturalmente Bertolini) che Paolo e Alessandro Guerciotti insieme a Vito Di Tano.

Domani il programma prevede, al mattino, le gare juniores maschile e femminile e l’Under 23 maschile. A partire dalle 13:20 lo spettacolo della gara “maggiore” femminile (le Elite corrono insieme alle U23) e a ruota la Elite maschile. Il percorso è veloce, è vero, ma il meteo può sempre diventare un fattore e regalare qualche sorpresa. Inoltre, rispetto a oggi ci saranno due tavole in più a circa 700 metri dalla partenza.

Nicola Sampirisi – foto GotSportphoto

Infine, come ha detto a conclusione di questo sabato ciclocrossistico Claudio Terenzi, «si possono fare tante previsioni, ma alla fine sono i corridori a fare la gara».

ORDINE D’ARRIVO TEAM RELAY

1 SELLE ITALIA GUERCIOTTI ELITE 00:28:00

AGOSTINACCHIO FILIPPO UN 00:06:45

TRAVELLA NICHOLAS JU 00:07:08

CASASOLA SARA DE 00:07:20

BERTOLINI GIOELE EL 00:06:47

2 2 ASD DP66 GIANT SMP 00:28:04 +00:04

BERGAGNA TOMMASO UN 00:06:53

CAFUERI TOMMASO JU 00:06:53

BORELLO CARLOTTA DU 00:07:23

TABOTTA TOMMASO UN 00:06:55

3 RACE MOUNTAIN FOLCARELLI 00:28:38 +00:38

DE PAOLIS FEDERICO UN 00:06:57

VARI SIMONE JU 00:06:58

STEGAGNOLO GIORGIA DE 00:07:54

FOLCARELLI ANTONIO EL 00:06:49

4 1 ASD DP66 GIANT SMP 05L0752 00:28:38 +00:38

CARRER VITTORIO UN 00:07:03

PAPO ALICE DU 00:07:48

CASASOLA MANUEL UN 00:06:59

VIEZZI STEFANO JU 00:06:48

5 CYCLING CAFE’ RACING TEAM 00:28:38 +00:38

BALDESTEIN RAUL UN 00:07:07

RAGONESI FILIPPO JU 00:07:09

BULLERI ALESSIA DE 00:07:26

COMINELLI CRISTIAN EL 00:06:56

6 1 JAM’S BIKE TEAM BUJA 00:28:39 +00:39

CONTI ANDREA UN 00:07:13

ZONTONE ASIA DJ 00:07:38

URSELLA LEONARDO JU 00:06:58

TONEATTI LUCA UN 00:06:50

7 GUERCIOTTI DEVELOPMENT 00:28:46 +00:46

NEMBRINI DIEGO JU 00:07:07

GARGANTINI DARIO EL 00:07:11

TARALLO SARA DJ 00:07:40

DANTE ALESSANDRO MARIO JU 00:06:48

8 KTM ALCHEMIST POWERED BRENTA BRAKES 00:28:58 +00:58

CALLIGARO CRISTIAN UN 00:07:07

LANFRANCHI ELISA DJ 00:07:56

FANTINI CHRISTIAN JU 00:06:53

SAMPARISI LORENZO EL 00:07:02

9 2 JAM’S BIKE TEAM BUJA 00:29:20 +01:20

ARICI RICCARDO 00:07:11

DONATI TANYA 00:07:46

ERMACORA RICCARDO 00:07:14

BISARO GABRIEL LORENZO MICHELE 00:07:09

10 ZANOLINI-Q36.5 SÜDTIROL 00:29:22 +01:22

LO VETERE SIMONE UN 00:07:25

OBERPARLEITER ANNA DE 00:07:38

LEONI GIOVANNI JU 00:07:12

PELLEGRINI KEVIN JU 00:07:07

11 3 JAM’S BIKE TEAM BUJ3 00:30:45 +02:45

DRUSIN FABIO UN 00:07:45

ARICI SOFIA DU 00:07:46

SABATINO ALICE DJ 00:08:06

NADALUTTI GABRIELE JU 00:07:08

foto GOTsportPhoto