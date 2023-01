Atalanta , Gasperini:”la squadra ha fatto una grande prestazione”

Giampiero Gasperini si gode la sonante vittoria (8-2-) della sua Atalanta. Così il tecnico bergamasco ai microfoni Dazn:

“La squadra ha fatto una grande prestazione, le giocate ci sono tutte riuscite, abbiamo sviluppato sempre anche bene il gioco, questo ci dà sicuramente morale per il prosieguo del campionato. Per noi è una buonissima classifica in questo momento, ora andiamo a giocare sul campo della Juventus e sarà una partita molto difficile ma che ci può dare anche la misura della nostra crescita”.