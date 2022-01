Genoa:esonerato Schevchenko

Con un comunicato stanpa il genoa fc ha sollevato andry Schevchenko dal riolo di allenatore della squadra rossoblu

Genoa Cfc comunica che il tecnico Andriy Shevchenko è stato sollevato dall’incarico. Il Club ringrazia l’allenatore e il suo staff per il lavoro svolto con impegno in questi mesi”. Con questo comunicato il Genoa annuncia a sorpresa che l’avventura dell’ex Pallone d’Oro (che aveva firmato un triennale) sulla panchina rossoblù è già finita, a Firenze in panchina andranno Konko e Murgita, poi avanti per chiudere con Bruno Labbadia, che diventerebbe il quarto allenatore sotto contratto dopo Maran, Ballardini e appunto Shevchenko.