Dopo la vittoria contro lo Spezia, Mourinho torna a sorridere, ma non è pienamente soddisfatto.

Avevamo provato in allenamento come sfruttare i calci d’angolo – ha spiegato il tecnico della Roma -. Mi piace il risultato ma non mi piace il modo in cui abbiamo giocato“. “La squadra ha lasciato l’avversario entrare nella partita e fargliela giocare fino alla fine. Non era una gara difficile da chiudere prima“, ha aggiunto.