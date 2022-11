Sarri:”Per 40′ abbiamo fatto bene”

Maurizio Sarri non è soddisfatto della sconfitta 3-0 contro la Juve. Quasi per tutto il promo tempo non abbiamo concesso nulla . Il 3-0 è un punteggio largo. La Juve ha meritato, ma il risultato è bugiardo”

E ancora: “La colpa comunque è nostra che abbiamo regalato delle reti. La linea difensiva? Era un po’ larga sul primo gol, in relazione a dov’è la palla, ma questo dipende anche dal luogo in cui si è persa la palla. Non abbiamo sofferto sui lanci lunghi, ma quando abbiamo perso palle nella nostra metà campo”.



Infine sul Mondiale: “Chi tiferò? Non so neanche se lo guarderò vista l’incazzatura che mi ha provocato questo calendario stilato per andare a giocare in Qatar. Mercato? La Lazio a gennaio storicamente non fa molto, delle volte addirittura non ha fatto niente. Durante questa sosta ne parleremo con la società e vedremo”.