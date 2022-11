La lunga lista dei calciatori esclusi dal Mondiale di Calcio Qatar 2022

La lista dei calcioatori non convocati per scelta tecnica e reduci da infortuni i quali non parteciperanno ai prossimi Mondiali di calcio Qatar 2022:

Portiere: DAVID DE GEA (Spagna)

Terzino destro: PIERRE KALULU (Francia)

Difensore centrale: FIKAYO TOMORI (Inghilterra)

Difensore centrale: SERGIO RAMOS (Spagna)

Terzino sinistro: FERLAND MENDY (Francia)

Esterno destro: ANGEL CORREA (Argentina)

Centrocampista centrale: THIAGO ALCANTARA (Spagna)

Centrocampista centrale: RENATO SANCHES (Portogallo)

Esterno sinistro: THOMAS LEMAR (Francia)

 Attaccante ROBERTO FIRMINO (Brasile)

Calciatori che giocano in Club italiano

TAMMY ABRAHAM (Inghilterra)

MAIGNAN (Francia) infortunato

TOMORI (Inghilterra)

MARTINEZ QUARTA (Argentina)

SMALLING (Inghilterra)

MARIO RUI (Portogallo)

SAELEMAEKERS (Belgio)

POGBA (Francia) infortunato

WIJNALDUM (Olanda) infortunato

GOSENS (Germania)

ORIGI (Belgio)