Allegri:”In quest’ultimo mese abbiamo fatto cose ottime”

Allegri è soddisfatto e sottolinea la grande rimonta della Juve in classifica.

“Sei giornate fa nessuno credeva che alla sosta saremmo stati terzi in classifica e questo è già un saltino fatto. Ora però pensiamo a ricaricare le batterie in vista di gennaio“. “Tutta la squadra lavora e nel secondo tempo è cresciuta anche fisicamente – ha aggiunto -. E’ cambiato lo spirito, vincere aiuta a vincere“.

“Stasera non era facile perché con la Lazio non è un avversario semplice da affrontare – ha proseguito Allegri -. Abbiamo invece concesso poco o niente e poi abbiamo avuto anche una buona gestione della palla”.

Quanto alla lotta per lo scudetto. “Il Napoli sta facendo un ottimo campionato la media è impressionante – ha spiegato -. Il Napoli potenzialmente viaggia a 53 a fine girone d’andata, vedendo come va il Napoli a meno di 90 il campionato non si vince”.