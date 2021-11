MotoGP , Gp Valencia: vittoria di Bagnaia. Rossi decimo chiude la sua splendia carriera in Top Class

Pecco Bagmia centra la quarta vittoria in Motogp, sotto bandiera a scacchi nel Gp valenciana precede altre due Ducati , quella di Jorge Martin e precedendo le altre due Ducati quella di Jorge Martinee Jack Miller.

Francesco Bagnaia ha vinto il Gran Premio di Valencia classe MotoGP, ultimo appuntamento della MotoGP

Bagnaia ha lottato a lungi ha lottato a lungo con Jorge Martin, poi sul finale a 5 giri dal termi ha superao il portoghese portando a casa la quarta vittoria della stagione dopo quelle di Aragon, Misano 1 e Portimao 2.

Quarto all’arrivo Joan Mir con la Suzuki, che ha preceduto la Yamaha del Campione del Mondo MotoGP 2021, Fabio Quartararo e Johann Zarco, in sella alla Ducati Pramac.

Settimo posto per Brad Binder (KTM), che ha preceduto Enea Bastianini (Ducati Avintia) e Aleix Espargarò. Gara ricca di emozioni quella di Valentino Rossi, che alla sua ultima presenza in MotoGP ha chiuso decimo.

La festa finale però è tutta per Il “Dottore” Valentino Rossi 9 titolo del Mondo che si è piazzato in decoma posizione chiudendo così la storia della sua lumonosa carriera. Non sono mancate le lacrine al rientro ai box del supercampione di Tavullia. , un’icona poi festeggiato da tutti i piloti dopo la conclusione del Gran Premio.

Tornando alla gara alla spalle di Rossi hanno chiuso Franco Morbidelli (Yamaha) e Andrea Dovizioso (che in questo finale di stagione ha diviso il box con il pesarese).

Diciottesimo al traguardo Danilo Petrucci, anche lui come Rossi alla sua ultima gara in MotoGP prima di andare a correre la Dakar.

Classifica Piloti- Fabio Quartararo Camoione del Mondo

1 Fabio Quartararo 278 2 Francesco Bagnaia 252 3 Joan Mir 208 4 Jack Miller 181 5 Johann Zarco 173 6 Brad Binder 151 7 Marc Marquez 142 8 Aleix Espargaro 120 9 Jorge Martin 111 10 Maverick Vinales 106

Classifiche Team – Ducati lenovo titolo Campione del Mondo Costruttori

1 Ducati Lenovo Team 442 2 Monster Energy Yamaha MotoGP 380 3 Team SUZUKI ECSTAR 307 4 Pramac Racing 288 5 Red Bull KTM Factory Racing 251 6 Repsol Honda Team 250 7 Aprilia Racing Team Gresini 135 8 Petronas Yamaha SRT 96 9 Avintia Esponsorama 96 10 Tech 3 KTM Factory Racing 77