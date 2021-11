Moto 3 Gp Valencia. Vittoria di Artigas

Xavier Artigas si aggiudica il Gran Premio di Valencia, ultima tappa del Motomondiale 2021 classe Moto3

Bellsima gara in Moto 3 con entusiasmanti sorpassi che ha visto per la prima volta in carriera la vittoria di Xavier Artigas (team Leopard)

Seconda posizione per Sergio Garcia (Gas Gas) e Jaume Masia (KTM Ajo) .

Quarta posizione per Filip Salac (Pruestel) che nel finale supera Deniz Oncu (KTM Ajo) e Dennis Foggia (Leopard) che all’ultimo giro arriva lungo in staccata e provoca la caduta del neo Campione del Mondo Pedro Acosta. per dennis Foggia arriva la penalità di 3 secondi e quidi chiude in 13^ posizione.

Settimo Stefano Nepa (BOE) davanti a Izan Guevara (Gas Gas) e Carlos Tatay (Avintia). Niccolò Antonelli (Avintia) completa la top ten.

Classifica Piloti – Pedro Acosta campione del Mondo

1 Pedro Acosta 259 2 Dennis Foggia 216 3 Sergio Garcia 188 4 Jaume Masia 171 5 Romano Fenati 160 6 Niccolo Antonelli 152 7 Darryn Binder 136 8 Izan Guevara 125 9 Ayumu Sasaki 120 10 Andrea Migno 110

Classifica Team – red Bull KTM Ajo titolo campione del Mondo Coistruttori

1 Red Bull KTM Ajo 430 2 Leopard Racing 288 3 Red Bull KTM Tech 3 218 4 Petronas Sprinta Racing 216 5 Sterilgarda Max Racing Team 190 6 Rivacold Snipers Team 146 7 Indonesian Racing Gresini Moto3 146 8 Avintia Esponsorama Moto3 114 9 CarXpert PruestelGP 110 10 Gaviota GASGAS Aspar Team 100