Moto 2 Gp Valencia. Raul Fernandez su tutti. Gardner è campione del Mondo

Raul Fernandez ha conquistato il Gran Premio di Valencia classe Moto2, 18esima e ultima tappa del Motomondiale 2021.

Una lunga lunga battaglia , poi alla fine a vincenre il Gp di Valenzia è Raul Fernadez precedendo Fabio Di Giannantonio (Gresini) e Augusto Fernandez (Marc VDS).

Remy Gardner (, decimo al traguardo, si aggiudica il titolo di Campione del Mondo 2021 classe Moto2. –

Fuori dal podio Celestino Vietti (Sky Racing Team VR46) che chiude quarto davanti a Aron Canet (Aspar) e Xavi Vierge (Petronas).

Settima posizione per Sam Lowes (Marc VdS) che precede Jorge Navarro e Marcel Schrotter (IntactGP). Chiude in 13esima posizione Stefano Manzi (HP Pons), mentre dopo l’incidente che ha causato la bandiera rossa, Marco Bezzecchi (Sky Racing Team VR46) ha chiuso in 20esima posizione dopo essersi schierato in fondo al gruppo.

Classifica Piloti – Remy gardner campione del Mondo

1 Remy Gardner 311 2 Raul Fernandez 307 3 Marco Bezzecchi 214 4 Sam Lowes 190 5 Augusto Fernandez 174 6 Aron Canet 164 7 Fabio Di Giannantonio 161 8 Ai Ogura 120 9 Jorge Navarro 106 10 Marcel Schrotter 98

Classifica team – red Bull KTM Ajo titolo campione del Mondo Costruttori

1 Red Bull KTM Ajo 618 2 Elf Marc VDS Racing Team 364 3 SKY Racing Team VR46 303 4 Federal Oil Gresini Moto2 171 5 IDEMITSU Honda Team Asia 157 6 Liqui Moly Intact GP 149 7 Petronas Sprinta Racing 123 8 American Racing 88 9 Aspar Team Moto2 82 10 Italtrans Racing Team 79