F1 Gran Premio del Brasile. Pole di Bottas

Valtteri Bottas conquista l’ultima qualifica Sprint della stagione e partirà dalla pole a Interlagos: il finlandese ha preceduto Verstappen e un grande Sainz. Hamilton rimonta 15 posizioni in appena 24 giri e chiude 5°, settimo Leclerc.

Prima della prova Sprint Lewis Hamilton già penalizzato in griglia per la sostituzione del motore , è stato squalificato nella prova Sprint e quidi scatterà in ultima posizione. La sanzione per irregolarità del DRS Mercedes .

Max Verstappen multato. La curiosità del pilota olandese per aver ispezionato e toccato l’ala della monoposto di Lewis in regime di parco chiuso.

Classiifca e tempi della Sprint:

Pos. Pilota Team Tempo 1 V. Bottas (B) Mercedes / 2 M. Verstappen (M) Red Bull + 1″4 3 C. Sainz (B) Ferrari + 15″4 4 S. Perez (M) Red Bull + 16″1 5 L. Hamilton (M) Mercedes + 20″2 6 L. Norris (M) McLaren + 18″6 7 C. Leclerc (M) Ferrari + 22″1 8 P. Gasly (B) AlphaTauri + 25″5 9 E. Ocon (B) Alpine + 26″1 10 S. Vettel (M) Aston Martin + 27″4 11 D. Ricciardo (M) McLaren + 28″8 12 F. Alonso (M) Alpine + 29″9 13 A. Giovinazi (B) Alfa Romeo + 31″3 14 Y. Tsunoda (B) AlphaTauri + 32″7 15 L. Stroll (M) Aston Martin + 33″9 16 N. Latifi (M) Williams + 38″2 17 G. Russell (M) Williams + 39″3 18 K. Raikkonen (B) Alfa Romeo + 40″3 19 M. Schumacher (B) Haas + 48″4 20 N. Mazepin (B) Haas + 52″6