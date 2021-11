F1 Gp Brasile. Vittoria di ‘Hannibal’ Lewis Hamilton

Davanti ad un numerosissimo pubblico Lewis Hamltono vince il Gp del Brasile. Un super sette volte campione del mondo trasmette a Interlagos emozioni che difficilmente saranno dimenticate nel mondo della Formula1.

Vittoria in rimonta del 7 volte Camoione del Mondo e 101 Gran premio in bacheca. Alla partenza Verstappen ha subito superato il poleman Bottas, ma dietro all’olandese c’è stata la grande risalita di Lewis, che scattava dalla decima posizione. L’inglese è riuscito a portarsi fino al secondo posto, andando poi a superare Verstappen al 59° giro. Bottas 3°. Quarto Perez . Quinto e sesto posto per le Ferrari di Leclerc e Sainz. Ora Hamilton è a -14 da Verstappen in classifica piloti.

Ordine d’arrivo Gran Premio del Brasile

POS. PILOTA TEAM TEMPO 1 L. Hamilton (D) Mercedes / 2 M. Verstappen (D) Red Bull + 4″4 3 V. Bottas (D) Mercedes + 11″5 4 S. Perez (B) Red Bull + 16″6 5 C. Leclerc (D) Ferrari + 49″2 6 C. Sainz (D) Ferrari + 53″9 7 P. Gasly (D) AlphaTauri + 1 giro 8 F. Alonso (D) Alpine + 1 giro 9 E. Ocon (D) Alpine + 1 giro 10 L. Norris (D) McLaren + 1 giro 11 S. Vettel (M) Aston Martin + 1 giro 12 K. Raikkonen (M) Alfa Romeo + 1 giro 13 G. Russell (D) Williams + 1 giro 14 A. Giovinazi (M) Alfa Romeo + 1 giro 15 Y. Tsunoda (D) AlphaTauri + 1 giro 16 N. Latifi (D) Williams + 1 giro 17 N. Mazepin (D) Haas + 1 giro 18 M. Schumacher (M) Haas + 2 giri 19 D. Ricciardo (D) McLaren RITIRO 20 L. Stroll (D) Aston Martin RITIRO

CLASSIFICA PILOTI F1 2021 1 M. Verstappen Red Bull 332,5 2 L. Hamilton Mercedes 318,5 3 V. Bottas Mercedes 203 4 S. Perez Red Bull 178 5 L. Norris McLaren 151 6 C. Leclerc Ferrari 148 7 C. Sainz Ferrari 139,5 8 D. Ricciardo McLaren 105 9 P. Gasly AlphaTauri 92 10 F. Alonso Alpine 62 11 E. Ocon Alpine 50 12 S. Vettel Aston Martin 42 13 L. Stroll Aston Martin 26 14 Y. Tsunoda AlphaTauri 20 15 G. Russell Williams 16 16 K. Raikkonen Alfa Romeo 10 17 N. Latifi Williams 7 18 A. Giovinazzi Alfa Romeo 1 19 M. Schumacher Haas 0 20 N. Mazepin Haas 0 CLASSIFICA COSTRUTTORI F1 2021 1 Mercedes 521,5 2 Red Bull 510,5 3 Ferrari 287,5 4 McLaren 256 5 Alpine 112 6 AlphaTauri 112 7 Aston Martin 68 8 Williams 23 9 Alfa Romeo 11