Johann Zarco è stato il più velice a Phillip Island prome prove libere Gp d’Australia.

Il francvese ha fatto segnare 1:29.475 stacca di appena 38 millesimi la Ducati Mooney VR46 di Marco Bezzecchi e la Honda di Pol Espargarò (+0.052). Quarto tempo per Fabio Quartararo, per Bagnaia invece tanta fatica in FP2, ma ottavo tempo che gli consente di entrare nella lotta per il Q2 virtuale.