Champions League: Napoli, tre squilli ai Rangers. A Glasgow Politano Raspadori Ndombele

Il Napoli ha battuto 3-0 i Rangers nella trasferta di Glasgow valida per la seconda giornata di Champions League.

Napoli con più poccasioni da gol , nel primo tempo palo di Zielinski. Nella ripresa calcio di rigore con espulsioni di Sand fallo su Simeone lanciato a rete. Dal dischetto Zielinski McGregor respinge, e Politano mette in rete, l’arbitro fa ripetere il penalty (invasione in area), ancora Zilenski , ancora McGregor respinge.

Il Napoli in superiorità numerica attacca e al 23′ Mateu Lahoz indicata il dischetto ,(fallo di mano di Lundstram, dagli undici metri ci va Politano che realizza il vantaggio. Il raddoppio di Raspadori , al 40′ chiude le marcature Ndombele al46′ su servito da Anguissa.

Napoli dopo la vittoria contro il Liverpool a punteggio pieno.

IL TABELLINO

RANGERS-NAPOLI 0-3

Rangers (4-2-3-1): McGregor ; Tavernier (37′ st Kamara ), Goldson , Sands , Barisic ; Jack (18′ st King ), Lundstram ; Arfield (27′ st Matondo ), Davis (37′ st Tillman), Kent ; Morelos (27′ st Colak ). A disp.: McLaughlin, McCrorie, Davies, Wright, Devine, Sakala, Yilmaz. All.: Van Bronckhorst

Napoli (4-3-3): Meret ; Di Lorenzo , Rrahmani , Kim , Mario Rui (32′ st Olivera ); Anguissa , Lobotka , Zielinski (37′ st Ndombele ); Politano (32′ st Zerbin), Simeone (32′ st Raspadori ), Kvaratskhelia (45′ st Elmas sv). A disp.: Marfella, Sirigu, Ostigard, Juan Jesus, Zanoli, Gaetano. All.: Spalletti .

Arbitro: Mateu Lahoz (Spagna)

Marcatori: 23′ st rig. Politano, 40′ st Raspadori, 46′ st Ndombele

Ammoniti: Morelos, Lundstram, Sands, Barisic, Tavernier (R); Politano (N)

Espulsi: 10′ st Sands (R) per somma di ammonizioni

Note: 14′ st McGregor (R) para un rigore a Zielinski (N)