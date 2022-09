Champions League: Juventus – Benfica. le probabili formazioni

Dopo la sconfitta all’esordio sul campo del PSG, la Juventus stasera alle ore 21 cerca il riscatto casalingo in Champions League ospitando il Benfica all’Allianz Stadium in un match valido per la seconda giornata del Girone H.

Le probabili formazioni

JUVENTUS (3-5-2)- Perin; Bremer, Bonucci, Danilo; Cuadrado, Miretti, Paredes, McKennie, Kostic; Vlahovic, Milik. All.: Allegri

BENFICA (4-2-3-1) – Vlachodimos; Bah, Antonio Silva, Otamendi, Grimaldo; Luis, Fernandez; Neres, Rafa Silva, Joao Mario; Ramos. All.: Schmidt.

ARBITRO: Felix Zwayer (Germania)