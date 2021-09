Dopo appena 270 minuti e tre partite , saltano due panchine

L’Hellas Verona esonera Eusebio Di Francesco. La decisione, dopo una notte di riflessioni successive all’ultimo ko contro il Bologna, è stata ufficializzata in giornata, seguita dall’annuncio dell’arrivo in panchina di Igor Tudor. Cambio allenatore anche a Cagliari, dove Giulini ha esonerato Semplici, al suo posto pronto Walter Mazzarri, che potrebbe raggiungere la Sardegna già in giornata.