Serie BKT – I Risultati

Il Palermo non fallisce all’appuntamento con la vittoria e batte 2-0 in casa il Perugia con gol del solito Brunori e di Elia.Il Como passa in vantaggio con Mancuso ma il Cagliari pareggia nel recupero con un gran gol di Gaston Pereiro. Quattro reti (e tre rigori a favore) per il Cittadella che supera in rimonta il Pisa 4-3.

CITTADELLA-PISA 4-3

27′ Masucci (P), 38′ e 57′ rig. Baldini (C), 61′ aut. Hermannsson (P), 65′ rig. Asencio (C), 90′ Sibilli (P), 98′ Canestrelli (P)

IL TABELLINO

CITTADELLA (4-3-3): Kastrati; Perticone, Antonucci (83′ Tounkara), Frare, Vita (71′ Carriero); Donnarumma, Branca (71′ Mastrantonio), Danzi (76′ Pavan); Cassandro, Asencio, Baldini (76′ Lores Varela). All. Gorini

PISA (4-3-3): Nicolas; Esteves (83′ Cohen), De Vitis (90′ Canestrelli), Hermannsson, Jureskin;Touré, Marin, Ionita (63′ Morutan); Mastinu (83′ Piccinini), Sibilli, Masucci (67′ Cisse). All. Maran

COMO-CAGLIARI 1-1

19′ Mancuso (Co), 93′ Gaston Pereiro (Ca)

IL TABELLINO

COMO (3-5-2): Ghidotti; Binks, Scaglia, Iovine; Parigini (68′ Bertoncini), Baselli (53′ Arrigoni), Bellemo, Ioannou (77′ Cagnano), Blanco (67′ Kabashi); Cerri, Mancuso (77′ Gabrielloni). All. Giacomo Gattuso

CAGLIARI (4-3-3): Radunovic; Di Pardo, Goldaniga, Obert, Zappa; Makoumbou, Viola (84′ Rog), Deiola (55′ Lapadula); Desogus (55′ Nandez), Pavoletti (67′ G. Pereiro) , Luvumbo. All. Liverani

PALERMO-PERUGIA 2-0

25′ rig. Brunori, 68′ Elia

IL TABELLINO

PALERMO (4-2-3-1): Pigliacelli; Buttaro, Nedelcearu, Marconi, Sala (65′ Crivello); Broh, Damiani; Valente (60′ Stoppa), Floriano (46′ Soleri), Elia (90′ Pierozzi); Brunori. All. Corini

PERUGIA (3-5-1-1): Gori; Sgarbi, Dell’Orco, Curado (87′ Angella); Casasola, Iannoni (71′ Yeferson Paz), Vulic (87′ Ghion), Lisi, Righetti (36′ Di Serio); Kouan; Melchiorri (71′ Olivieri). All. Casto

Il campionato di Serie B è iniziato venerdì sera allo stadio Tardini con il pareggio per 2-2 tra Parma e Bari

La prima giornata di Serie B si completa in questa domenica, con sei partite tutte alle 20.45:

Ascoli-Ternana

Benevento-Cosenza

Brescia-Sudtirol

Modena-Frosinone

Spal-Reggina

Venezia-Genoa