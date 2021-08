Ritorna corri in Rosa: apputamento domenica 3 ottobre a San Sendemiamo (Treviso)

In sei edizioni, in corsa e in cammino oltre 38.000 donne da tutt’Italia





Dopo un anno di stop per il Covid, riecco la “prima” corsa delle donne per le donne nata nel 2014 Riecco la Corri in rosa, la corsa delle donne per le donne. Dopo un anno di stop a causa del Covid, si torna a correre e camminare per le strade di San Vendemiano (TV), con la settima edizione in programma domenica 3 ottobre. La pausa legata alla pandemia non ha cambiato le finalità solidali dell’evento nato nel 2014 con l’obiettivo di mettere insieme il movimento femminile per raccogliere fondi per la lotta al tumore al seno. In tante (oltre 38.000) negli anni hanno scelto partecipare e contribuire al pagamento (tramite Maratona di Treviso) delle rate del mammografo già installato nell’ospedale Santa Maria dei Battuti di Conegliano, dove è utilizzato dall’Ulss 2 Marca Trevigiana per lo screening. Anche quest’anno si correrà per questa importante finalità e una parte del ricavato sarà appunto devoluta all’associazione Fiorot per proseguire con il pagamento del macchinario.

Nelle prime sei edizioni della corsa, che ha fatto da apripista per molti altri eventi nati poi nel Triveneto, tante le emozioni, tante le storie, di chi ha lottato e combattuto la malattia, di chi purtroppo non ce l’ha fatta (come, per citarne una, la compianta Elisa Girotto che nel 2017 ha “corso” nel cuore della mamma e della piccola figlioletta Anna la Corri in rosa e oggi è “protagonista” del film “18 regali” ). La Corri in Rosa negli anni è diventata simbolo di forza di volontà, di amicizia, di amore, di voglia di farcela, di voglia di fare qualcosa per le altre donne. Domenica 3 ottobre la magia rosa si perpetuerà con una nuova emozionante edizione, che vivrà non solo la commozione della lotta al tumore al seno, ma anche la gioia (sempre rispettando le normative anti-Covid) del fare nuovamente gruppo per un obiettivo di solidarietà.



“Torniamo finalmente “in campo” con la Corri in rosa, una manifestazione alla quale teniamo molto – commenta l’amministratore unico di Maratona di Treviso, Aldo Zanetti – si tratta di un evento che è diventato simbolo di forza e di coraggio e che celebra appunto il cuore grande, grandissimo delle donne che quando si mettono insieme per un obiettivo diventano una vera e propria forza della natura. Quest’anno le emozioni saranno ancora più grandi, perché ritroveremo, sempre rispettando tutte le regole di sicurezza, quella convivialità, quell’appartenenza ad un gruppo che il Covid ha duramente colpito. Ricordiamo poi la finalità, ovvero continuare a contribuire al pagamento delle rate del mammografo già funzionante in Ospedale. Sono particolarmente contento che quest’anno la nostra corsa di solidarietà tutta rosa possa riprendere”.

Alla regia della manifestazione promozionale riservata alle sole donne l’USacli Treviso, l’Asd Tri Veneto Run con il supporto tecnico di Maratona di Treviso. Previsti due percorsi di 6,5 km e di 13 km. Le iscrizioni (12 euro dai sei anni, 9 euro per le bambine sotto i sei anni) si chiuderanno il 15 settembre. Per le prime 4000 iscritte ci sarà, oltre al pacco gara, anche la maglietta ufficiale dell’evento.

A sostenere la Corri in rosa ci sono, oltre al Comune di San Vendemiano, tante aziende amiche: tra i partner, Manuel Caffè, Il Tulipano, Farmacia Carli, Banca Prealpi Sanbiagio, Scatolificio Sarcinelli, Biemmereti – Sogno Veneto, Pasta Sgambaro e Acqua Minerale San Benedetto, Doge Logistica, Dopla Spa, Silca SpA, Amadio Climatizzazione Mobile, Gac Service, Best Western – Hotel Canon D’Oro, Ristorazione Ottavian, Gammasport e Tuo Team. Fondamentale il supporto di tante associazioni del territorio, come Velo Club San Vendemiano, Silca Ultralite Vittorio Veneto, Atletica Silca Conegliano, Amici Sportivi San Martino Conegliano, Carabinieri in Congedo Vittorio Veneto, Moto Staffetta Maratona di Treviso, Gruppo ASA Maratona di Treviso, ATL-etica San Vendemiano e Atletica Tre Comuni Oderzo.