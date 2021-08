Motogp Gran Premio d’Austria , ancora Martin

Jorge Martin (Ducati Pramac) ha ottenuto la pole position del Gran Premio d’Austria, undicesimo appuntamento del Motomondiale 2021.

Martin ha ottenuto un crono di 1:22.643 (nuovo record della pista austriaca), andando a cogliere la seconda pole consecutiva al Red Bull Ring.

Seconda piazza di Fabio Quartararo, , il francese appena dietro con soli 34 millesimi

che nonostante una moto non all’altezza in accelerazione e velocità massima è battuto di soli 34 millesimi.

Terzo Francesco Bagnaia, che chiude quindi la prima fila. Il pilota della Ducati, che si è lamentato di gomme soft non all’altezza, almeno non come quelle delle FP3, ha chiuso a 0.420s.

MotoGp Qualifica 2 Austria – Red Bull Ring – I tempi

Pos Num Pilota Moto Team Tempo Gap 1 89 Jorge Martin Ducati Pramac Racing 1:22.643 2 20 Fabio Quartararo Yamaha Monster Energy Yamaha Motogp 1:22.677 0.034 3 63 Francesco Bagnaia Ducati Ducati Lenovo Team 1:23.063 0.420 4 5 Johann Zarco Ducati Pramac Racing 1:23.120 0.477 5 93 Marc Marquez Honda Repsol Honda Team 1:23.227 0.584 6 43 Jack Miller Ducati Ducati Lenovo Team 1:23.320 0.677 7 36 Joan Mir Suzuki Team Suzuki Ecstar 1:23.378 0.735 8 41 Aleix Espargaro Aprilia Aprilia Racing Team Gresini 1:23.423 0.780 9 88 Miguel Oliveira Ktm Red Bull Ktm Factory Racing 1:23.499 0.856 10 33 Brad Binder Ktm Red Bull Ktm Factory Racing 1:23.568 0.925 11 44 Pol Espargaro Honda Repsol Honda Team 1:23.738 1.095 12 30 Takaaki Nakagami Honda Lcr Honda Idemitsu 1:23.990 1.347