Wimbledon: Djokovic centra la 9^ finale. Sconfitto Sinner 3-0

Novak Djokovic ha sconfitto Jannik Sinner in tre set. Il tennista serbo e si è qualificato per la finale di Wimbledon per la nona volta.



Yannik Sinner si è dovuto arrendere alla forza del super campione Novak Djokovic. Non sono bastati 14 anni di differenza tra lil serbo e l’altoatesino , sul campo centrale il risulrato finale parla chiaro, nonistante sia stato um match equilibrato durato due ore e 46′.

I due primi set sono stati a favore di Djokovic che ha mostrato di non subire l’intraprendenza di Sinner (6-3, 6-4).

Nel terzo set è uscito fuori l’italiano che ha portato al tie-break il match. Due errori hanno condannato alla scobfitta l’altoatresino con il risultato di 7-5 a favore del serbo che scendera in campo domenica affronterà uno tra Alcaraz e Medvedev.

