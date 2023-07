Tour de France – in cima alla montagna vittoria di Kwiatkowski

Colombier, venerdì 14 luglio – L’arrivo in cima alla montagna del Grand Colombier ha accolto la seconda vittoria di tappa del Tour de France di Michal Kwiatkowski dopo la 18a tappa nel 2020, la settima per i corridori polacchi nella storia, dopo Zenon Jaskula, Rafal Majka e Maciej Bodnar ha fatto anche così. Il pilota di Ineos Grenadiers è rimasto lontano dalla fuga iniziale per vincere da solo davanti all’ex compagno di fuga Maxim Van Gils, mentre Jonas Vingegaard ha mantenuto il suo vantaggio di nove secondi.

L’ordine di arrivo della 13^ tappa

1) Michal Kwiatkowski – 3h 17′ 33”

2) Maxim van Gils – 47”

3) Tadej Pogacar – 50”

4) Jonas Vingegaard – 54”

5) Thomas Pidcock – 1’03”

LA CLASSIFICA GENERALE

Jonas Vingegaard (Jumbo Visma) 53h48’50”

Tadej Pogacar (UAE Team Emirates) +9″

Jai Hindley (Bora-Hansgrohe) +2’51”

Carlos Rodriguez (Ineos Grenadiers) +4’48”

Adam Yates (UAE Team Emirates) +5’03”

MAGLIA VERDE (CLASSIFICA A PUNTI)

Jasper Philipsen (Alpecin-Deceuninck) 323 pt

Mads Pedersen (Lidl-Trek) 179 pt

Bryan Coquard (Cofidis) – 178 pt

Wout Van Aert (Jumbo-Visma) 120 pt

Tadej Pogacar (UAE Team Emirates) 112 pt

MAGLIA A POIS (CLASSIFICA MIGLIOR SCALATORE)

Neilson Powless (EF Education) 46 pt

Tadej Pogacar (UAE Team Emirates) 31 pt

Michal Kwiatkowski (Ineos Grenadiers) 30 pt

Tobias Johannessen (Uno-X) 30 pt

Felix Gall (AG2R Citroen Team) 28 pt

MAGLIA BIANCA (CLASSIFICA MIGLIOR GIOVANE)

Tadej Pogacar (UAE Team Emirates) 53h48’59”

Carlos Rodriguez (Ineos Grenadiers) +4’39”

Thomas Pidcock (Ineos Grenadiers) +5’26”

Felix Gall (AG2R Citroen) +10’24”

Mathieu Burgaudeau (TotalEnergies) +55’07”

14^ TAPPA (sabato 15 luglio)

Les Gets Les Portes du Soleil-Saint Gervais sul Monte Bianco (180 km)