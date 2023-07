Evento a Roma, nasce ASPRESSO

INVESTIMENTI DI OLTRE 4 MILIONI DI EURO PER IL NUOVO SPORT CLUB DELLA CAPITALE 22 MILA MQ DI SUPERFICIE COMPLETAMENTE DEDICATI A BENESSERE E SALUTE

Posizionato all’interno del complesso di Viale Marco Polo 127, a soli 10 minuti dal centro città, il nuovo club dedicato a tutta la famiglia rientra nel progetto europeo di Aspria Group e sarà aperto a novembre 2023

Gruppo Aspria, realtà Europea di primo piano che da 35 anni opera nell’ambito della gestione di wellness-sport club e hotel di alto livello, annuncia il lancio di Aspresso Roma, un nuovo concept di sport club dedicato a tutti.

I lavori sono iniziati ad aprile 2023 e l’inaugurazione del Club è prevista per il prossimo novembre.

Grazie a un piano di riqualificazione, i lavori si inseriscono all’interno dell’agenda di sostenibilità del Gruppo Aspria; una scelta mirata del Fondatore e CEO del Gruppo Aspria, Brian Morris, per ridurre l’impatto ambientale del progetto prolungando la vita utile del complesso di edifici esistenti e, allo stesso tempo, conservando la splendida cornice storica.

Il progetto firmato dal Gruppo Aspria – che tra Germania, Belgio ed Italia già vanta all’attivo 4 hotel e 9 Club (di cui 2 a Milano) – si colloca nell’ambito di un piano più ampio di lancio di un nuovo brand a livello Europeo per la nascita di una nuova collezione di club sportivi dedicati alle famiglie.

“Con Aspresso Roma, sono molto orgoglioso di portare in Italia il brand Aspresso, un brand smart, innovativo, contemporaneo e in grado di trasmettere il senso di accoglienza proprio del nostro Gruppo. Un nuovo concept che propone grandi club per famiglie, dove la salute e il benessere sono accessibili a tutti, in termini di costo e di vicinanza alle strutture. – afferma Brian Morris –Aspresso Roma è la seconda tappa di un progetto ambizioso che è partito lo scorso marzo da Valencia (Spagna) e che si espanderà in tutta Europa, toccando la Germania e ancora l’Italia con un ulteriore Club la cui apertura è prevista per inizio 2024, con l’obiettivo di aprire 4 club in diciotto mesi. Ogni location avrà ampi spazi per le attività all’aperto oltre a strutture per il nuoto, il fitness e l’esercizio di gruppo, punti di food & beverage e servizi per i bambini – continua Morris – Abbiamo immaginato un nuovo linguaggio con cui parlare direttamente a tutti i membri delle famiglie: mamme, papà, bambini e senior, per offrire l’opportunità di svolgere attività ricreative e di fitness a prezzi davvero accessibili. La maggior parte dei nostri competitor si focalizza esclusivamente su un target di adulti e il nostro obiettivo è fornire un’alternativa.”

BNP Paribas Real Estate Advisory Italy ha agito come Advisor dell’operazione immobiliare. Stephen Coticoni, Country Manager Advisory & Property Management, dice: “Siamo lieti di aver contribuito al successo di questa operazione grazie alla collaborazione con un Gruppo leader a livello europeo come Aspria. Questo deal conferma la capacità della nostra società di supportare i propri clienti internazionali, mantenendo il focus sulle nuove esigenze di mercato.”

Immerso in quasi 2 ettari di parco, all’interno di una meravigliosa cornice verde molto rara da trovare in un contesto cittadino di valore storico, il Club coprirà una superficie totale costruita di circa 5.000 metri quadri.

Tra i servizi e strutture che saranno a disposizione dei soci anche una piscina olimpionica di 50 m di lunghezza, attrezzata con pool bar e coperta durante la stagione invernale, una palestra con attrezzature all’avanguardia per un totale di 50 postazioni, 9 campi da padel (di cui 6 al coperto durante la stagione fredda), un’area all’aperto dedicata al training funzionale, spazi outdoor e indoor per attività di gruppo dedicati a 60 diverse tipologie di corsi, un Mini Club con una ricca varietà di corsi e attività didattiche, un café bar, splendidi giardini e un’area parcheggio al coperto.

Il nuovo Aspresso Roma non solo si propone come family-club dove l’attività fisica è accessibile a tutti ed incentrata sul divertimento indipendentemente dall’età e dal livello di forma fisica, ma si inserisce anche all’interno di un programma di sviluppo sostenibile.

BNL BNP Paribas, proprietaria dell’area, ha definito con Aspria una convenzione, applicabile a tutti i club della società e dedicata ai dipendenti della Banca e di tutto il Gruppo BNP Paribas in Italia, che prevede tariffe scontate e vantaggi.

Aspresso Roma sarà situato in Viale Marco Polo 127, già sede del circolo BNL, proprio di fronte alle antiche mura romane “Aureliane”, un’ottima posizione facilmente raggiungibile dalle principali vie di comunicazione e nelle vicinanze delle fermate della metropolitana “Piramide” e “Ostiense”.

ASPRESSO ROMA in numeri

· 22.000 m2 di superficie complessiva

· 5.000 m2 di superficie costruita

· 2 ettari di parco

· 50 m di piscina olimpionica coperta durante la stagione invernale

· 50 postazioni per l’allenamento in palestra

· 9 campi padel (di cui 6 coperti durante la stagione invernale)

· Parcheggio al coperto per 70 posti auto