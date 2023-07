Davide Russo è un nuovo giocatore deòòa pallavolo Padova

Davide Luigi Russo, 22 anni, si aggiunge al roster di coach Cuttini per la prossima stagione. Il libero salentino è reduce da una stagione a Porto Viro in A2, mentre nel 21/22 è stato a Vibo Valentia e prima ancora a Lagonegro. “Per me è un’occasione unica, sono felicissimo di essere a Padova!”.

Incontenibile la sua gioia al momento della chiamata della società bianconera: “Il fatto di essere qui mi riempie di gioia, ho vissuto alcuni momenti non semplici negli ultimi anni e ora giocherò la SuperLega. Per me è un sogno che si avvera, un treno che non potevo perdere”.

“So che non inizierò da titolare – continua Davide – “ma il mio obiettivo non è fare la comparsa. Sono grato alla società per l’opportunità, ma cercherò di sfruttare al massimo le mie carte e mettermi in mostra. Quando sono in campo sento che non far cadere un pallone sul 14-14 al tie break significa ricevere una scarica di energia che mi ripaga di ogni cosa. Sono sicuro di andare in un ambiente stimolante e che mi farà crescere, mi parlano di “famiglia allargata” e mi auguro sarà proprio quella che troverò”.

PALLAVOLO E…SCRITTURA. “Il progetto Pallavolo Padova credo sia perfetto in questo momento della mia carriera, ho la giusta carica per iniziare questo viaggio e entrare a far parte dell’Olimpo del volley. In più sto lavorando anche ad un progetto extra campo, sto scrivendo un libro che ripercorre alcune tappe della mia vita. La copertina è quasi pronta, ma ci sono ancora delle pagine da scrivere e nuove avventure da raccontare”.

PRELAZIONE ABBONATI. Fino al 21 luglio sarà attiva la prelazione per coloro che vogliono confermare il proprio posto alla Kioene Arena. Per tutte le informazioni visitare la sezione dedicata del sito ufficiale di Pallavolo Padova.