Campionati FLAG Senior ai nastri di partenza, ed è già record!

Sono ben 51 le squadre iscritte ai Campionati Italiani Senior di Flag Football, al via nel weekend. Dodici i team che daranno vita alla Prima Divisione e 39 alla Seconda Divisione, quest’ultima con formula Open. La corsa scudetto riparte da Asti, Basiliano e Pescara.

Riparte nel weekend la stagione del flag football senior, dopo le finali del Campionato Femminile giocate alla Principina di Grosseto ad inizio giugno e l’assegnazione dello scudetto alle Madcats Milano. Due i Campionati in programma, quelli di Prima e Seconda Divisione e, come ormai è stabile tendenza da qualche anno a questa parte, la Fidaf registra un nuovo record di iscritti.

Dodici le squadre ai nastri di partenza della Prima Divisione, tre in più rispetto allo scorso anno, e una nuova formula del calendario studiata dalla LIFF (Lega Italiana Flag Football) per rendere il tutto ancora più avvincente. I 12 team, infatti, disputeranno la regular season giocando “tutti contro tutti”, con tre Bowl in programma il 16 e 30 luglio e il 3 settembre. Non più sedi fisse a livello nazionale, inoltre, ma suddivisione geografica delle squadre per rendere le trasferte più sostenibili per tutti, con Bowl di una sola giornata e giocati dunque in contemporanea su più campi in gran parte d’Italia. Il 16-17 settembre, con la definizione del ranking nazionale, tutte le squadre si ritroveranno insieme in un’unica sede per giocare gli scontri diretti contro le 4 avversarie più “vicine” alla propria posizione in classifica. Al termine di questo Bowl nazionale, le prime due classificate accederanno direttamente alle Final Six del 7-8 ottobre, mentre per i team dal terzo all’ottavo posto occorrerà superare il turno di Wild Card a fine settembre, ultimo appuntamento utile per strappare il biglietto per la fase finale del Campionato.

Queste le 12 squadre iscritte nella massima serie italiana: Arona 65ers (Campioni d’Italia in carica), Aquile Ferrara (team vincitore del titolo italiano U17), Ducks Lazio (al rientro nelle competizioni flag dopo una lunga assenza), Giaguari Torino (neo-promossi in Prima Divisione dopo la vittoria del titolo di Seconda Divisione 2022), Heroes Milano (vice-campioni di Coppa Italia in questa stagione e rientranti nella massima serie dopo qualche anno di permanenza in Seconda Divisione), Leoni Basiliano (quinti classificati nel 2022), Raiders Roma (terzi nel 2022 e vincitori della Coppa Italia 2023), Refoli Trieste (Vice-campioni d’Italia), Ronin Ortona (in cerca di rivalsa dopo un campionato 2022 un po’ sotto tono), Warriors Bologna (neo-iscritti in Prima Divisione), Thunders Trento (vincitori della Coppa Italia 2022), X-Men Correggio (unica squadra ad aver partecipato ad ogni campionato flag senior sin dalla prima edizione, nel 1997).

Il livello del Campionato di Prima Divisione non è mai stato tanto elevato e la corsa scudetto partirà domenica con i Bowl di Asti, Basiliano e Pescara.

Ancora in crescita il Campionato di Seconda Divisione, con due squadre in più rispetto allo scorso anno (38 contro 36) ma, soprattutto, con l’iscrizione di team nuovi, alla prima comparsa in un Campionato ufficiale FIDAF/LIFF.

Formula Open e che ricalca quella delle passate stagioni per questo Campionato, con la possibilità di schierare squadre “miste”, uomini e donne e una fase iniziale a 9 gironi organizzati secondo il criterio geografico. A Grosseto, invece, la due giorni che chiuderà la stagione e assegnerà il titolo. Anche in questo caso la regular season si giocherà il 16 e 30 luglio e il 10 settembre, mentre il “Big Bowl” di Grosseto è stato fissato per il 23 e 24 settembre, quando tutti i team saranno riclassificati a livello nazionale e ridistribuiti in nuovi gironi. Al termine del Big Bowl avremo le 8 squadre finaliste, che giocheranno le Final Eight con l’obiettivo della promozione in Prima Divisione.

Questi i gironi e le squadre in gara, con evidenziati i team di nuova affiliazione:

Girone 1: Angels Pesaro, Doves Bologna, Hogs Reggio Emilia, Trappers Cecina

Girone 2: Dolphins Ancona 1, Dolphins Ancona 2, Legio XIII Roma, Hunters Roma

Girone 3: Briganti 82 Napoli, Buffalos Latina, Ducks Lazio 1, Ducks Lazio 2, RVL Achei Crotone

Girone 4: Aquile Ferrara, Saints Padova, Sinners Padova, Thunders Trento

Girone 5: Cocai Terraferma, Flag Accademy Trieste, Sentinels Isonzo, Venezia AFT

Girone 6: Alfieri Asti, Bulldogs Toirano, Minotauri Torino, Pirates Savona

Girone 7: Bengals Brescia, Lions Bergamo, Maddogs Milano 1, Maddogs Milano 2, Rams Milano

Girone 8: Blue Storms Busto Arsizio, Daemons Cernusco, Frogs Legnano, Hammers Monza, Lame Quarto Oggiaro

Girone 9: Cardinals Palermo, Caribdes Messina, Elephants Catania, Sharks Palermo

Ph. Credits: @Nando Marzano