Tom Pidcok conquista la vittoria di tappa al suo primo Tour de France

foto:©A.S.O. / Balletto Paolino Alpe d'Huez, giovedì 14 luglio – Il campione olimpico di mountain bike Tom Pidcock ha ottenuto la sua prima vittoria al Tour de France all'età di 22 anni diventando il secondo britannico a vincere a L'Alpe d'Huez, quattro anni dopo Geraint Thomas su l'ultima visita della gara alla stazione sciistica dell'Oisans. È arrivato da solo in cima davanti al sudafricano Louis Meintjes mentre Chris Froome ha completato il podio nel suo grande ritorno sulla scena principale del Tour de France. Pidcock diventa il vincitore più giovane a L'Alpe d'Huez prima di Lucho Herrera, che aveva 23 anni quando ha segnato la prima vittoria di tappa del Tour de France per la Colombia. Jonas Vingegaard ha mantenuto il Maillot Jaune nonostante due forti attacchi di Tadej Pogacar. ARRIVO 1. Thomas Pidcock (Ineos Grenadiers) in 4h55'24'' 2. Louis Meintjes (Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux) a 48'' 3. Chris Froome (Israele-Premier Tech) a 2'06'' CLASSIFICA GENERALE INDIVIDUALE 1. Jonas Vingegaard (Jumbo-Visma) in 46h28'46'' 2. Tadej Pogacar (UAE Team Emirates) a 2'22'' 3. Geraint Thomas (Ineos Grenadiers) a 2'26'' CLASSIFICA MAGLIE gialla Jonas Vingegaard (Jumbo-Visma) verde Wout van Aert (Jumbo-Visma) Pois Simon Geschke (Cofidi) bianca Tadej Pogacar (Emirati Arabi Uniti Team Emirates)

