Calciomercato Serie A . Il tabellone

Calciomercato, acquisti e cessioni della Serie A: il tabellone

ATALANTA

Acquisti: Colley (Spezia – fine prestito), Kovalenko (Spezia – fine prestito), Latte Lath (Spal – fine prestito), Zortea (Salernitana – fine prestito), Ruggeri (Salernitana – fine prestito), Lammers (Eintracht – fine prestito), Piccoli (Genoa – fine prestito), Carnesecchi (Cremonese – fine prestito), Okoli (Cremonese – fine prestito), Demiral (Juventus – diritto di riscatto esercitato), Lovato (Cagliari – fine prestito), Ruggeri (Salernitana – fine prestito), Ederson (Salernitana – titolo definitivo)

Cessioni: Pezzella (Parma – fine prestito), Sutalo (Dinamo Zagabria – fine prestito), Lovato (Salernitana – titolo definitivo), Pessina (Monza – titolo definitivo), Piccoli (Verona – prestito secco), Latte Lath (San Gallo – prestito), Gollini (Fiorentina – prestito oneroso con diritto di riscatto)

BOLOGNA

Acquisti: Van Hoojdonk (Heerenveen – fine prestito), Okwonkwo (Cittadella – fine prestito), Denswil (Trabzonspor – fine prestito), Falletti (Ternana – fine prestito), Lykogiannis (svincolato), Ferguson (Aberdeen)

Cessioni: Rojas (Crotone – fine prestito), Viola (svincolato), Santander (svincolato), Hickey (Brentford – titolo definitivo)

CREMONESE

Acquisti: Vasquez (Genoa – prestito con diritto di riscatto), Radu (Inter – prestito), Milanese (Roma – titolo definitivo), Tenkorang (Campobasso – titolo definitivo), Zanimacchia (Juventus – prestito con obbligo di riscatto), Chiriches (Sassuolo – titolo definitivo), Sernicola (Cremonese – titolo definitivo) Ndiaye (Roma – titolo definitivo)

Cessioni: Carnesecchi (Atalanta – fine prestito), Fagioli (Juventus – fine prestito), Sernicola (Sassuolo – fine prestito), Okoli (Atalanta – fine prestito), Gaetano (Napoli – fine prestito), Casasola (Lazio – fine prestito).

vasquez cremonese

EMPOLI

Acquisti: Destro (svincolato), Perisan (Pordenone – titolo definitivo), Vicario (Cagliari – diritto di riscatto esercitato), Cacace (Sint-Truiden – diritto di riscatto esercitato), Stojanovic (Dinamo Zagabria – diritto di riscatto esercitato), Satriano (Inter – prestito), Marin (Cagliari – prestito con diritto di riscatto), Ebuehi (Benfica – titolo definitivo), De Winter (Juventus – prestito)

Cessioni: Pinamonti (Inter – fine prestito), Marchizza (Sassuolo – fine prestito), Benassi (Fiorentina – fine prestito), Zurkowski (Fiorentina – fine prestito), Verre (Sampdoria – fine prestito), Cutrone (Wolverhampton – fine prestito), Asllani (Inter – prestito con obbligo di riscatto)

FIORENTINA

Acquisti: Benassi (Empoli – fine prestito), Kouame (Anderlecht – fine prestito), Ranieri (Salernitana – fine prestito), Zurkowski (Empoli – fine prestito), Pulgar (Galatasaray – fine prestito), Mandragora (Juventus – titolo definitivo) Jovic (Real Madrid – titolo definitivo), Gollini (Atalanta – prestito oneroso con diritto di riscatto)

Cessioni: Odriozola (Real Madrid – fine prestito), Torreira (Arsenal – fine prestito), Piatek (Hertha Berlino – fine prestito), Bandolini (Lecce – prestito), Callejon (svincolato)

HELLAS VERONA

Acquisti: Simeone (Cagliari – diritto di riscatto esercitato), Stepinski (Aris Limassol – fine prestito), Cetin (Kayserispor – fine prestito), Piccoli (Atalanta – prestito secco), Djuric (svincolato)

Cessioni: Frabotta (Juventus – fine prestito), Depaoli (Sampdoria – fine prestito), Sutalo (Atalanta – fine prestito), Bessa (svincolato), Cancellieri (Lazio – prestito con diritto di riscatto)

INTER

Acquisti: Onana (svincolato), Pirola (Monza – fine prestito), Agoume (Brest, fine prestito), Pinamonti (Empoli – fine prestito), Stankovic (Volendam – fine prestito), Oristanio (Volendam – fine prestito), Vanheusden (Genoa – fine prestito), Salcedo (Spezia – fine prestito), Dalbert (Cagliari – fine prestito), Lazaro (Benfica – fine prestito), Brazao (Cruzeiro – fine prestito), Asllani (Empoli – prestito con obbligo di riscatto), Mkhitaryan (svincolato), Lukaku (Chelsea – prestito), Bellanova (Cagliari – prestito oneroso con diritto di riscatto)

Cessioni: Perisic (Tottenham – svincolato), Ranocchia (Monza – svincolato), Caicedo (svincolato), Satriano (Empoli – prestito), Sensi (Monza – prestito), Se. Esposito (Anderlecht – prestito), Vidal (risoluzione consensuale), Carboni (Cagliari – prestito con diritto di riscatto)

Lukaku Inter

JUVENTUS

Acquisti: Gatti (Frosinone – fine prestito) Fagioli (Cremonese – fine prestito), Zanimacchia (Cremonese – fine prestito), Pjaca (Torino – fine prestito), Kastanos (Salernitana – fine prestito), Dragusin (Salernitana – fine prestito), Frabotta (Verona – fine prestito), Delli Carri (Salernitana – fine prestito), Clemenza (Pescara – fine prestito), Ihattaren (Ajax – fine prestito), Olivieri (Perugia – fine prestito), Ramsey (Rangers – fine prestito) Di Maria (svincolato), Pogba (svincolato)

Cessioni: Dybala (svincolato), Bernardeschi (svincolato), Chiellini (svincolato), Beruatto (Pisa – riscatto esercitato), Morata (Atletico Madrid – fine prestito), Frabotta (Lecce – prestito con diritto di riscatto e contro riscatto), Di Pardo (Cagliari – prestito), Mandragora (Fiorentina – a titolo definitivo), Vrioni (New England Revolution – titolo definitivo), Zanimacchia (Cremonese – prestito con obbligo di riscatto), De Winter (Empoli – prestito), Nicolussi Caviglia (Sudtirol – prestito)

LAZIO

Acquisti: Marcos Antonio (Shakhtar Donetsk – titolo definitivo), Djavan Anderson (Zwolle – fine prestito), Casasola (Frosinone – fine prestito), Cicerelli (Frosinone – fine prestito), Kiyine (Venezia – fine prestito), Escalante (Alaves – fine prestito), Muriqi (Maiorca – fine prestito), Durmisi (Sparta Rotterdam – fine prestito), Cancellieri (Hellas Verona – prestito con diritto di riscatto), Casale (Verona – titolo definitivo), Gila (Real Madrid Castilla – titolo definitivo), Maximiano (Granada – titolo definitivo)

Cessioni: Strakosha (svincolato), Lucas Leiva (svincolato – Gremio), Reina (svincolato), Luiz Felipe (svincolato), Lukaku (svincolato), Cabral (Sporting Lisbona – fine prestito), Adekanye (Go Ahead Eagles – titolo definitivo), Vavro (Copenaghen – titolo definitivo)

LECCE

Acquisti: Brancolini (Fiorentina – titolo definitivo), Ceesay (Zurigo – titolo definitivo), Frabotta (Juventus – prestito con diritto di riscatto e contro riscatto), Vera (America Cali – fine prestito), Colombo (Milan – prestito con diritto di riscatto e contro riscatto), Voelkerling Persson (Roma – titolo definitivo)

Cessioni: Barreca (Monaco – fine prestito), Faragò (Cagliari – fine prestito), Plizzari (Milan – fine prestito), Gabriel (svincolato), Coda (Genoa – titolo definitivo), Ragusa (svincolato), Lucioni (titolo definitivo)

MILAN

Acquisti: Adli (Bordeaux – fine prestito), Pobega (Torino – fine prestito), Plizzari (Lecce – fine prestito), Caldara (Venezia – fine prestito), Florenzi (Roma – titolo definitivo), Brescianini (Monza – fine prestito), Origi (svincolato), Messias (Crotone – diritto di riscatto esercitato)

Cessioni: Kessié (svincolato), Hauge (Eintracht – riscatto esercitato), Romagnoli (svincolato), Colombo (Lecce- prestito con diritto di riscatto e contro riscatto), Duarte (Istanbul Basaksehir – titolo definitivo), Castillejo (Valencia – titolo definitivo)

MONZA

Acquisti: Ranocchia (Inter – titolo definitivo), Diaw (Vicenza – fine prestito), Anastasio (Pordenone – fine prestito), Maric (Crotone – fine prestito), Bellusci (Ascoli – fine prestito), Cragno (Cagliari – prestito con obbligo di riscatto), Carboni (Cagliari – titolo definitivo), Sensi (Inter – prestito secco), Pessina (Atalanta – titolo definitivo), Birindelli (Pisa- titolo definitivo), Marlon (Shakhtar Donetsk – prestito secco)

Cessioni: Pirola (Inter – fine prestito), Antov (Cska Sofia – prestito), Brescianini (Milan – fine prestito), Favilli (Genoa – fine prestito), Ramirez (svincolato), Bellusci (Ascoli – titolo definitivo)

NAPOLI

Acquisti: Kvaratskhelia (Dinamo Batumi – titolo definitivo), Olivera (Getafe – titolo definitivo), Gaetano (Cremonese – fine prestito), Contini (Vicenza – fine prestito), Zerbin (Frosinone – fine prestito)

Cessioni: Insigne (svincolato – Toronto FC), Malcuit (svincolato), Ghoulam (svincolato), Tuanzebe (Manchester United – fine prestito), Mertens (svincolato), Ospina (svincolato); Koulibaly (Chelsea)

ROMA

Acquisti: Nemanja Matić (svincolato – Manchester United), Kluivert (Nizza – fine prestito), Villar (Getafe – fine prestito), Providence (Praia Futebol – fine prestito), Coric (Zurigo- fine prestito), Bianda (Nancy – fine prestito), Svilar (svincolato), Celik (Lille – titolo definitivo)

Cessioni: Maitland-Niles (Arsenal – fine prestito), Olsen (Aston Villa – diritto di riscatto esercitato), Fuzato (Ibiza – titolo definitivo), Under (Marsiglia – diritto di riscatto esercitato), Pau Lopez (Marsiglia – diritto di riscatto esercitato), Reynolds (KVC Westerlo – prestito con diritto di riscatto), Oliveira (Porto – fine prestito), Santon (svincolato), Florenzi (Milan – titolo definitivo), Ndiaye (Cremonese – titolo definitivo), Milanese (Cremonese – titolo definitivo), Voelkerling Persson (Lecce – titolo definitivo)

SALERNITANA

Acquisti: Micai (Reggina – fine prestito), Cavion (Vicenza – fine prestito), Simy (Parma – fine prestito), Mantovani (Alessandria – fine prestito), Bogdan (Ternana – fine prestito), Lovato (Atalanta – titolo definitivo), Botheim (svincolato), Valencia (Universidad Catolica – titolo definitivo).

Cessioni: Ruggeri (Atalanta – fine prestito), Ranieri (Fiorentina – fine prestito), Kastanos (Juventus – fine prestito), Dragusin (Juventus – fine prestito), Belec (Apoel FC – titolo definitivo), Zortea (Atalanta – fine prestito), Delli Carri (Juventus – fine prestito), Bonazzoli (Sampdoria – fine prestito), Mousset (Sheffield United – fine prestito), Verdi (Torino – fine prestito), Djuric (svincolato), Perotti (svincolato) Ederson (Atalanta – titolo definitivo).

SAMPDORIA

Acquisti: Bonazzoli (Salernitana – fine prestito), Murillo (Celta Vigo – fine prestito), Leris (Brescia – fine prestito), De Luca (Perugia – fine prestito), La Gumina (Como – fine prestito), Depaoli (Verona – fine prestito), Torregrossa (Pisa – fine prestito), Verre (Empoli – fine prestito), Sabiri (Ascoli – diritto di riscatto esercitato), Erik (Politehnica Timisoara – fine prestito).

Cessioni: Sensi (Inter – fine prestito), Rincon (svincolato), Supryaga (Dinamo Kyev – fine prestito), Giovinco (svincolato), Yoshida (svincolato), Ekdal (svincolato).

SASSUOLO

Acquisti: Pegolo (rinnovo di contratto fino al 2023), Alvarez (Peñarol – titolo definitivo), Moro (Padova – titolo definitivo), Marchizza (Empoli – fine prestito), Russo (St Truidense – fine prestito), Erlic (Spezia – fine prestito), Thorsved (Genk – titolo definitivo)

Cessioni: Magnanelli (ritirato), Odgaard (AZ Alkmaar – titolo definitivo), Djuricic (svincolato), Peluso (svincolato), Karamoko (svincolato), Chiriches (Cremonese – titolo definitivo)

Agustín Álvarez calciomercato tabellone serie a

SPEZIA

Acquisti: Agudelo (Genoa – titolo definitivo), Vignali (Como – fine prestito), Mraz (Slovan Bratislava – fine prestito), Holm (Sonderjyske – titolo definitivo), Kornvig (Lyngby Boldklub – titolo definitivo), Ekdal (Svincolato)

Cessioni: Kovalenko (Atalanta – fine prestito), Colley (Atalanta – fine prestito), Bourabia (Sassuolo – fine prestito), Manaj (Barcellona – fine prestito)

TORINO

Acquisti: Pellegri (Monaco – titolo definitivo), Verdi (Salernitana – fine prestito), Segre (Perugia – fine prestito), Millico (Cosenza – fine prestito), Kryeziu Altin (NK Tabor Cezana – fine prestito), Horvath (Szeged 2011 KFT – fine prestito), Bayeye (Catanzaro – titolo definitivo), Radonjic (Marsiglia – prestito con obbligo di riscatto).

Cessioni: Brekalo (fine prestito – Wolfsburg) Warming (Darmstadt – prestito con diritto di riscatto), Pobega (Milan – fine prestito), Pjaca (Juventus – fine prestito), Pellegri (Milan – fine prestito), Ansaldi (svincolato), Mandragora (Juventus – diritto di riscatto non esercitato), Praet (diritto di riscatto non esercitato) Nicola Rauti (Spal – prestito con diritto di riscatto e contro opzione per i granata), Belotti (svincolato).

UDINESE

Acquisti: Buta (Braga – titolo definitivo), Ebosele (Derby County – titolo definitivo), Lovric (Lugano – titolo definitivo), Bajic (Brescia – fine prestito), Vizeu (Yokohama – fine prestito), Guessand (Nancy – titolo definitivo).

Cessioni: Stryger Larsen (Trabzonspor – titolo definitivo), Pussetto (Watford – fine prestito), Perez (Atletico Madrid – fine prestito), Pablo Marì (Arsenal – fine prestito).