Tour de France, sui Pirenei dominio di Pogacar

Ogggi protagonista la montagna sui Pirenei con Peyresourde, Val Louron-Azet e l’arrivo in quota al temibile Col du Portet

Protagonista la maglia giallaTadej Pogacar ha attaccato un paio di volte a 8,5 km e 8 km dal traguardo. Lo sloveno, comodamente in maglia gialla, ha fiaccato la resistenza di diversi avversari ed è rimasto soltanto col danese Jonas Vingegaard e con l’ecuadoriano Richard Carapaz. Il campione in carica, che stamattina era leader della classifica generale con addirittura 5’18” di vantaggio sul colombiano Rigoberto Uran (staccatosi proprio sulla sua progressione), ha tentato una nuova progressione a cinque chilometri dalla vetta ma non è riuscito a togliersi dalle ruote i due rivali diretti.

Domani è in programma l’ultima frazione di montagna di questa edizione della Grande Boucle: 130 km da Pau a Luz Ardinen. Giornata infernale sui Pirenei, bisogna scalare il mitologico Tourmalet (17,1 km al 7,3% di pendenza media) e poi è previsto l’arrivo in salita a Luz Ardinen (13,3 km al 7,4%). La graduatoria si definirà prima della cronometro individuale di sabato pomeriggio.

L’ORDINE D’ARRIVO DELLA DICIASSETTESIMA TAPPA DEL TOUR DE FRANCE 2021

01 Tadej Pogacar UAE Team Emirates 05:03:31

02 Jonas Vingegaard Jumbo-Visma + 03

03 Richard Carapaz INEOS Grenadiers + 04

04 David Gaudu Groupama-FDJ + 01:19

05 Ben O’Connor AG2R Citroën Team + 01:26

06 Wilco Kelderman BORA-hansgrohe + 01:40

07 Pello Bilbao Bahrain Victorious + 01:44

08 Sergio Higuita EF Education-NIPPO + 01:49

09 Rigoberto Uran EF Education-NIPPO + 01:49

10 Dylan Teuns Bahrain Victorious + 01:49

11 Enric Mas Movistar Team + 02:27

12 Alexey Lutsenko Astana-Premier Tech + 02:53

13 Guillaume Martin Cofidis + 03:39

14 Louis Meintjes Intermarché-Wanty-Gobert + 03:41

15 Ruben Guerreiro EF Education-NIPPO + 03:55

16 Esteban Chaves Team BikeExchange + 04:46

17 Mattia Cattaneo Deceuninck-Quick Step + 04:46

18 Wout Poels [Mountain jersey] Bahrain Victorious + 05:26

19 Jonathan Castroviejo INEOS Grenadiers + 06:38

20 Bauke Mollema Trek-Segafredo + 07:27

CLASSIFICA GENERALE TOUR DE FRANCE 2021 (17ma tappa)

1 TADEJ POGACAR 1 UAE TEAM EMIRATES 71h 26′ 27” – B : 26” –

2 JONAS VINGEGAARD 18 JUMBO – VISMA 71h 32′ 06” + 00h 05′ 39” B : 6” –

3 RICHARD CARAPAZ 22 INEOS GRENADIERS 71h 32′ 10” + 00h 05′ 43” B : 4” –

4 RIGOBERTO URAN 111 EF EDUCATION – NIPPO 71h 33′ 44” + 00h 07′ 17” – –

5 BEN O’CONNOR 124 AG2R CITROEN TEAM 71h 34′ 01” + 00h 07′ 34” B : 10” –

6 WILCO KELDERMAN 73 BORA – HANSGROHE 71h 34′ 33” + 00h 08′ 06” – –

7 ENRIC MAS 65 MOVISTAR TEAM 71h 36′ 15” + 00h 09′ 48” – –

8 ALEXEY LUTSENKO 188 ASTANA – PREMIER TECH 71h 36′ 31” + 00h 10′ 04” – –

9 GUILLAUME MARTIN 91 COFIDIS 71h 38′ 18” + 00h 11′ 51” – –

10 PEIO BILBAO 162 BAHRAIN VICTORIOUS 71h 39′ 20” + 00h 12′ 53” – –

11 DAVID GAUDU 81 GROUPAMA – FDJ 71h 42′ 09” + 00h 15′ 42” – –

12 MATTIA CATTANEO 54 DECEUNINCK – QUICK – STEP 71h 46′ 08” + 00h 19′ 41” B : 6” –

13 JHOAN ESTEBAN CHAVES 172 TEAM BIKEEXCHANGE 71h 55′ 09” + 00h 28′ 42” – –

14 AURÉLIEN PARET PEINTRE 125 AG2R CITROEN TEAM 71h 58′ 15” + 00h 31′ 48” – –

15 LOUIS MEINTJES 211 INTERMARCHE – WANTY – GOBERT MATERIAUX 72h 00′ 29” + 00h 34′ 02” – –

16 WOUTER POELS 166 BAHRAIN VICTORIOUS 72h 10′ 45” + 00h 44′ 18” B : 6” –

17 DYLAN TEUNS 167 BAHRAIN VICTORIOUS 72h 12′ 35” + 00h 46′ 08” B : 18” –

18 RUBEN GUERREIRO 113 EF EDUCATION – NIPPO 72h 15′ 28” + 00h 49′ 01” – –

19 SERGIO LUIS HENAO 191 TEAM QHUBEKA NEXTHASH 72h 16′ 34” + 00h 50′ 07” – –

20 WOUT VAN AERT 12 JUMBO – VISMA 72h 17′ 49” + 00h 51′ 22” B : 24”