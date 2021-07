Torino , i giocatori granata tra le montagne più belle delle Dolimeti

Val Gardena, 14 luglio 2021 –Da ieri, 13 luglio, fino a venerdì 30 luglio, il Torino FC ha scelto di allenarsi, per la preparazione estiva, nella mitica valle delle Dolomiti; la Val Gardena.



Due settimane durante le quali gli atleti di una delle squadre italiane con più tradizione, militante nella massima serie, si alleneranno e si godranno giornate fresche ed estive, proprio nel paese di S. Cristina. Saranno presenti anche due giocatori appena laureatisi Campioni d’Europa come Belotti e Sirigu, nella ormai mitica notte di Wembley (Inghilterra Italia 3-4, dopo i calci di rigore). Sotto la guida dell’allenatore Ivan Juric (ex giocatore croato che ha militato nell’Hajduk Spalato, Siviglia, Crotone e Genoa), i giocatori assieme allo staff tecnico effettueranno due allenamenti giornalieri, dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 16.00 alle 18.30. Nel corso del ritiro estivo saranno organizzate anche diverse partite amichevoli con delle squadre di calcio locali. Sia gli allenamenti che le partite amichevoli saranno aperte al pubblico, tifosi e appassionati, ad ingresso gratuito.