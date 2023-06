E’ andata al Lecco l’andata dei play off di Serie C. La formazione lombarda ha vinto 2-1 a Foggia mettendo una seria ipoteca sulla promozione in Serie B: al gol di Leo per i padroni di casa (7′), hanno risposto Pinzauti al 29′ e Lepore all’87’. Il 18 la gara decisiva di ritorno a Lecco

