Coppa Italia , il Tabellone 2023/2024 con possibili e interessanti incroci

Il turno preliminare vi prenderanno parte 44 squadre in tutto, con le 8 teste di serie (che cominceranno il loro cammino agli ottavi) già definite: ai quarti di finale potrebbe andare in scena il derby di Roma, in semifinale quello di Milano, mentre Juve-Inter sarebbe possibile solamente nella finalissima.

Ecco le 8 teste di serie sono, in ordine di ranking:

1. Inter (vincitrice della Coppa Italia 2022/23)

2. Napoli (prima in classifica nella Serie A 2022/23)

3. Lazio (terza in classifica)

4. Milan (quarta in classifica)

5. Atalanta (quinta in classifica)

6. Roma (sesta in classifica)

7. Juventus (settima in classifica)

8. Fiorentina (ottava in classifica)

La prima, l’ottava, la quarta e la quinta vanno nella parte sinistra del tabellone, mentre la seconda, la settima, la sesta e la terza in quella destra. Nel caso in cui tutte le teste di serie dovessero superare il turno, dunque, ai quarti di finale potrebbero andare in scena:

– Inter-Fiorentina

– Milan-Atalanta

– Lazio-Roma

– Napoli-Juventus